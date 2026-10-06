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Martes, 06 de octubre de 2026
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Marco Rubio

Marco Rubio plantea aumentar la cooperación militar con Islandia para reforzar la seguridad en el Ártico: “resulta esencial por su ubicación geográfica”

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, junto a la primera ministra islandesa, Kristrun Frosta-Foto: EFE
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, junto a la primera ministra islandesa, Kristrun Frosta-Foto: EFE
Ambas naciones acordaron estrechar lazos en materia económica, desarrollo geotérmico y programas de entrenamiento aeroespacial frente a las crecientes amenazas en el Atlántico Norte.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, planteó la ampliación de la cooperación militar y tecnológica con Islandia para reforzar la seguridad en la región del Ártico.

Durante una conferencia de prensa conjunta en la capital islandesa con la ministra de Asuntos Exteriores, Kristrún Frostadóttir, el alto funcionario norteamericano enfatizó la necesidad de consolidar alianzas estratégicas defensivas tras la firma previa del acuerdo militar tripartito entre Washington, Dinamarca y Groenlandia.

El jefe de la diplomacia norteamericana recordó la vigencia del trato bilateral de defensa suscrito en 1951 con la nación atlántica, miembro fundador de la OTAN que carece de fuerzas armadas propias, y señaló que la evolución del contexto geopolítico global exige adecuar las capacidades de vigilancia e infraestructura.

La iniciativa busca neutralizar acciones encubiertas, sabotajes a cables submarinos y presiones comerciales que amenazan las rutas marítimas en el Atlántico Norte.

“Existe la disposición y el interés mutuo para hacer más juntos. La contribución de Islandia resulta esencial por su ubicación geográfica, su infraestructura y su capacidad de vigilancia para la defensa de la OTAN. El Ártico enfrenta hoy medidas irregulares y amenazas constantes contra las que solo podemos luchar de manera colectiva”, aseveró el secretario de Estado durante su comparecencia oficial.

Por su parte, la canciller Frostadóttir ratificó la solidez de la alianza bilateral, subrayando el compromiso de su Gobierno con la protección del entorno ártico.

Las conversaciones abordaron igualmente la cooperación económica en sectores de energía geotérmica y el potencial uso del territorio islandés para la preparación de astronautas norteamericanos, lo que consolida una agenda integral tras la decisión de Islandia de rechazar en referéndum la reanudación de negociaciones de adhesión con la Unión Europea.

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Las fuerzas nacionales de Islandia y las dependencias de análisis diplomático monitorean estos avances internacionales, para reafirmar la relevancia de la soberanía, la disciplina institucional y la protección de los intereses nacionales.

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