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Viernes, 30 de octubre de 2026
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Donald Trump

Donald Trump asegura que EE. UU. ha recuperado en Venezuela "10 veces" lo gastado en la guerra contra el régimen de Irán

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Tales declaraciones vuelven a poner sobre la mesa el papel de los recursos energéticos venezolanos dentro de la estrategia de Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que su país ha recuperado ampliamente los recursos económicos destinados al conflicto contra el régimen de Irán.

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Esto, gracias a las operaciones y al control de activos venezolanos. Para el titular de la Casa Blanca, los beneficios obtenidos equivalen a diez veces el dinero invertido.

En ese sentido, Trump sostuvo que los gastos relacionados con la guerra en Oriente Medio ya fueron compensados.

"Cualquier dinero que hemos gastado en Irán lo hemos recuperado con creces con lo que se hizo en Venezuela", pronunció el mandatario.

Tales declaraciones vuelven a poner sobre la mesa el papel de los recursos energéticos venezolanos dentro de la estrategia de Washington.

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El pasado martes 27 de octubre, recordemos, Trump comunicó que su país recibirá un millón de barriles de petróleo venezolano.

Ante varios periodistas, el gobernante republicano expresó: “Tomamos el control de Venezuela con gran éxito".

"Me han enviado como regalo un cargamento de un millón de barriles de petróleo y se lo voy a dar a los Estados Unidos", prosiguió el jefe de Estado.

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En contraparte, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, sostuvo que todas las exportaciones de petróleo, gas y oro del país reciben el "pago correspondiente".

"No hay un solo barril de petróleo que salga de este país sin que se pague, ni una sola molécula de gas que se venda que no se pague. No hay un solo gramo de oro que no se pague", afirmó la sucesora del dictador Nicolás Maduro.

 

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