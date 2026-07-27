Asesinan a tres venezolanos en Perú en tragedia que quedó registrada en cámaras: los responsables no han sido capturados

Tres ciudadanos de origen venezolano fueron asesinados la noche del viernes 24 de julio en la urbanización Villa Victoria, distrito de Surquillo, en Lima, Perú, luego de que sujetos armados abrieron fuego en su contra a las afueras de un establecimiento comercial.

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Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:00 pm, en las inmediaciones del cruce de las avenidas Tomás Marsano y Salvador Allende, cerca del centro comercial Open Plaza de Angamos.

Según informó RPP, las víctimas eran dos primos y un amigo de ambos. El medio señaló que una cámara de seguridad registró el momento en que una camioneta se acercó lentamente al lugar y dos hombres descendieron para disparar contra el grupo.

Las imágenes que se obtuvieron por el medio citado muestran que, luego de los disparos, los atacantes volvieron al vehículo y abandonaron la zona. Los tres hombres fallecieron en el lugar debido a la gravedad de las heridas, de acuerdo con el reporte de RPP.

La información acerca del vehículo usado por los agresores refleja distinciones entre los informes iniciales.

Mientras RPP describió una camioneta de color gris, el diario Perú21 señaló que los responsables habían llegado en una moto. Este último medio también reconoció versiones de testigos que hablan sobre una discusión antes entre las víctimas, aunque precisó que las circunstancias y el móvil del crimen aún son materia de investigación.

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Por su parte, Panamericana Televisión informó que la Policía encontró más de siete casquillos de bala en la escena y que los fallecidos estaban consumiendo bebidas alcohólicas antes del ataque. La Policía Nacional del Perú comenzó con las diligencias para recoger evidencias y establecer la secuencia de los hechos.

Agentes policiales y personal de Serenazgo fueron al lugar tras el aviso de los vecinos. Familiares de las víctimas igualmente se trasladaron hasta la zona, mientras las autoridades mantenían acordonada el área para desarrollar las investigaciones correspondientes.

Por ahora, las autoridades aún no emitieron de manera pública el móvil del triple homicidio ni se ha notificado sobre la captura de los responsables.