"Cabeza por ojo": la respuesta de Estados Unidos a las amenazas del régimen de Irán

El régimen de Irán aseguró este jueves que aplicará la doctrina de "ojo por ojo" para tomar represalias contra Estados Unidos tras los ataques de Washington contra su infraestructura de petróleo. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no se quedó callado ante las amenazas y advirtió que si su doctrina es "ojo por ojo" la del presidente Trump es "cabeza por ojo".