Embajada de Estados Unidos en Caracas anuncia plan para la "modernización del sistema eléctrico" de Venezuela

La embajada de Estados Unidos en Caracas, en cabeza del encargado de negocios John Barrett, anunció en las últimas horas un plan para la "modernización del sistema eléctrico” de Venezuela.

La sede diplomática compartió fotografías de Barrett visitando la generadora eléctrica de la Represa Guri, en compañía de expertos técnicos del Departamento de Energía de Estados Unidos.

“Ayer estuve en la Represa Guri (Central Hidroeléctrica Simón Bolívar) acompañando a expertos técnicos del Departamento de Energía de EE.UU., quienes se encuentran en Venezuela”, indicó Barrett en un comunicado divulgado en las redes sociales de la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

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A su vez, el equipo técnico que viajó a Venezuela desde Estados Unidos realizó un diagnóstico de la situación eléctrica en el país sudamericano.

“Con el apoyo del Departamento de Estado, y en coordinación con el Ministerio de Energía de Venezuela y la Corporación eléctrica nacional el equipo realizó un diagnóstico técnico que contribuirá a definir una ruta para la modernización del Sistema Eléctrico Nacional”, resaltó.

Según indicó el funcionario norteamericano radicado en Caracas, el plan de modernización eléctrica hace parte del proceso de tres fases para una transición democrática en Venezuela impulsado por el presidente Donald Trump y su secretario Marco Rubio.

“Este trabajo apoya la recuperación económica de Venezuela en el marco del plan de tres fases del presidente Donald Trump y el secretario Marco Rubio”, concluyó.

El apoyo de Estados Unidos a Venezuela se da en el marco de la presión contra el régimen de Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Cabe resaltar que Estados Unidos también ha presionado al régimen para la apertura de su mercado de hidrocarburos, que en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial.