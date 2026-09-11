NTN24
Viernes, 11 de septiembre de 2026
Viernes, 11 de septiembre de 2026
Protestas Cuba
Programa: El Informativo

Celular como herramienta de denuncia: habla activista cubano que fue detenido por documentar protestas

septiembre 11, 2026
Por: Miguel Pedreros
El régimen cubano considera la documentación de protestas como un acto delictivo.

También le puede interesar

Andy Dunier García-Foto: NTN24/Canva
Protestas Cuba

Celular como herramienta de denuncia: habla activista cubano que fue detenido por documentar protestas

Presidente de El Salvador, Nayib Bukele-Foto: EFE
Nayib Bukele

El Salvador alcanza resultados educativos comparables a Alemania y Suecia en programa piloto con IA

Gustavo Petro junto Claudia López | Foto x: @petrogustavo
Gustavo Petro

¿Oportunismo electoral o alianza genuina? La controversial foto de Claudia López con Gustavo Petro

Hugo Chávez | Foto: AFP
Régimen venezolano

"Aquí estudió Chávez": así es como el régimen de Delcy Rodríguez aún adoctrina niños en Venezuela

Foto referencia | Canva
Ataque terrorista

Ataques con enjambres de drones: experto militar sobre tecnología antidrones que necesita Colombia

Donald Trump y Delcy Rodríguez- Fotos EFE-AFP
Estados Unidos y Venezuela

Administración Trump acordó con el régimen de Venezuela restablecer relaciones diplomáticas y consulares en EE. UU.

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Ataques con enjambres de drones: experto militar sobre tecnología antidrones que necesita Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Aseguran que para Marco Rubio "una foto con Delcy Rodríguez no es positiva" por su posible interés en la presidencia de EE. UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Macro golpe de Trump, De La Espriella y Noboa al crimen: cazan a uno de los criminales más buscados

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Celular como herramienta de denuncia: habla activista cubano que fue detenido por documentar protestas

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Imparable: Gobierno De la Espriella ataca la minería ilegal y destruye unidades de extracción de oro del Clan del Golfo

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El crimen se está mimetizando con estructuras estatales”: periodista sobre el poder que ha logrado el crimen organizado en Latinoamérica

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La huella invisible de la guerra: el impacto ambiental que permanece después del conflicto

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella y su mensaje a Iván Mordisco - Fotos: AFP/EFE
Iván Mordisco

Golpe a Mordisco: De la Espriella y la DEA destruyen pista de aterrizaje para el narcotráfico

Abuchean a Iván Cepeda en el aeropuerto de Barranquilla / FOTO: Captura de pantalla
Iván Cepeda

“Guerrillero, guerrillero”: como a Petro, abuchean a Iván Cepeda en aeropuerto de Colombia

Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
Acuerdo petrolero

Informe secreto filtrado por error revela la opinión de los venezolanos sobre el acuerdo petrolero

Marco Rubio y Delcy Rodríguez | Fotos: EFE-AFP
Régimen venezolano

¿Prepara Delcy reunión con Rubio en Nueva York? Renuevan consulado días antes de la ONU

Consulado de Venezuela en Nueva York
Nueva York

¿Están abriendo el consulado de Venezuela en Nueva York? Estuvimos en el lugar y esto presenciamos

Más de Actualidad

Ver más
Deslave en Nepal - Foto: EFE
Nepal

Glaciar que ocasionó deslave en Nepal registró una temperatura nunca vista previo a su colapso

Estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) - EFE
Petróleo en Venezuela

El régimen venezolano suscribe ambiciosos acuerdos de exploración petrolera con dos empresas en Estados Unidos

Abelardo de la Espriella-Foto: AFP
Abelardo de la Espriella

No más fiestas en las cárceles: De La Espriella envía a criminales a una prisión de máxima seguridad

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Árbitro de fútbol - Foto de referencia: EFE
Fútbol

Árbitros anuncian huelga por cambios contractuales "inaceptables" en liga internacional: no saltarán a los campos de juego

Deslave en Nepal - Foto: EFE
Nepal

Glaciar que ocasionó deslave en Nepal registró una temperatura nunca vista previo a su colapso

Estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) - EFE
Petróleo en Venezuela

El régimen venezolano suscribe ambiciosos acuerdos de exploración petrolera con dos empresas en Estados Unidos

Camiseta del Barcelona | Foto: EFE
Julián Álvarez

"El delantero está absolutamente furioso": revelan estado de las negociaciones que llevarían a futbolista que jugó la final Argentina vs España al Barcelona

Abelardo de la Espriella-Foto: AFP
Abelardo de la Espriella

No más fiestas en las cárceles: De La Espriella envía a criminales a una prisión de máxima seguridad

Lionel Messi | Foto: EFE
Lionel Messi

Este sería el equipo de fútbol del que Messi estaría a un paso de convertirse en su propietario

Sismo (Canva)
Sismo en Venezuela

Un nuevo temblor fue registrado cerca de La Guaira en Venezuela: el movimiento se sintió en Caracas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023