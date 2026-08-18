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Martes, 18 de agosto de 2026
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Terremoto

Más de 40 mil desplazados, 70 fallecidos y cientos de heridos tras devastador terremoto en Indonesia

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Devastador terremoto en Indonesia - Foto: EFE
Devastador terremoto en Indonesia - Foto: EFE
El balance de muertos por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sábado la isla de Flores, en el este de Indonesia, también aumentó a 70 después de confirmarse dos nuevas víctimas mortales.

El número de personas desplazadas y heridas por el potente terremoto ocurrido hace tres días en Indonesia aumentó considerablemente, informaron el martes los servicios de emergencia, con al menos 40.000 personas viviendo en refugios temporales.

El balance de muertos por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sábado la isla de Flores, en el este de Indonesia, también aumentó a 70 después de confirmarse dos nuevas víctimas mortales.

Más de 40.000 personas figuran como desplazadas por el terremoto, según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), un fuerte aumento respecto a las 12.800 notificadas el lunes.

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Al menos 1.100 personas están registradas como heridas, más de diez veces la cifra establecida un día antes.

El terremoto dañó cerca de 12.000 viviendas en varias localidades de Flores, donde un portavoz de la BNPB afirmó que muchos residentes se negaban a regresar a sus hogares debido a los cientos de réplicas que siguen sacudiendo la isla.

"El número de personas desplazadas no refleja la magnitud de los daños en las viviendas, sino más bien el impacto psicológico que están experimentando los residentes", declaró el portavoz Berton Suar Pelita Panjaitan en una rueda de prensa.

Desde el sábado se registraron más de 2.100 réplicas, de las cuales 70 fueron lo suficientemente fuertes como para ser percibidas por los habitantes, señaló.

La BNPB indicó que desde el sábado se enviaron más de 100 toneladas de suministros de ayuda.

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Por su parte, el jefe de la Policía Nacional, Listyo Sigit Prabowo, afirmó que la policía también distribuyó cerca de 250 toneladas de ayuda, incluidos alimentos, medicamentos, ropa, generadores y otros suministros.

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