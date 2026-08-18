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Martes, 18 de agosto de 2026
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Terremoto

Tres heridos, grietas y caídas de escombros tras nuevo terremoto en la ciudad española de Granada

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremoto en España (AFP)
Terremoto en España (AFP)
Este temblor se produce después de que otro de magnitud 5,0 despertara a los vecinos de Granada pasada la 01:00 del sábado.

Un nuevo terremoto, esta vez de magnitud 4,8, provocó grietas en paredes y caídas de escombros en Granada, España, hiriendo levemente a tres personas.

Este movimiento ocurre apenas tres días después de que un temblor ligeramente más fuerte sacudiera esta ciudad del sur del país europeo.

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El nuevo sismo se produjo hacia las 10:38 de la mañana con epicentro en la localidad de Alhendín, a 10 kilómetros al sur de Granada, según el Instituto Geográfico Nacional.

El temblor obligó a evacuar a los turistas que visitaban la Alhambra, que está "en revisión tras la actividad sísmica", explicó en X el patronato del popular conjunto monumental en Granada.

"Tras el terremoto de magnitud 4,6, se activó el protocolo de evacuación en la Alcazaba y se suspendió el acceso a los Palacios Nazaríes. A las 11:45 h quedó completada también la evacuación del Generalife y los jardines interiores", señaló la cuenta oficial del monumento.

Asimismo ,Antonio Sanz, responsable de emergencias de la región de Andalucía, donde se ubica Granada, confirmó que tres personas resultaron heridas de levedad, entre ellas una niña que fue trasladada al hospital.

Los servicios de emergencia señalaron que recibieron más de 50 llamadas para informar de grietas y caídas de escombros.

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Videos publicados en las redes sociales mostraban escombros esparcidos por las calles y algunos daños en vehículos en la ciudad turística.

Este temblor se produce después de que otro de magnitud 5,0 despertara a los vecinos de Granada pasada la 01:00 del sábado.

En ese momento no se reportaron heridos, aunque sí daños en edificios.

"Los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona", escribió en X este martes el presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que pidió "máxima prudencia".

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