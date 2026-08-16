Casi 5.000 personas fueron evacuadas tras fuerte terremoto en Indonesia que deja al menos 53 muertos y casi mil réplicas

Unas 5.000 personas han sido evacuadas tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el este de Indonesia y que ha causado la muerte de al menos 53 personas, bloqueando carreteras y provocando dimensiones de tierra, informaron las autoridades el domingo.

Los informes añadieron que más de 130 personas habían resultado heridas, muchas de ellas con fracturas.

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El sismo del sábado ha sido el más mortífero que ha sufrido este país del sudeste asiático desde que en 2022 un terremoto cobrará la vida de cientos de personas en Java Occidental.

Más de 3.300 personas de la región de Sikka, una de las más afectadas del país, se refugiaron en un estadio deportivo, según la agencia nacional de mitigación de desastres del país, conocida como BNPB.

Algunos residentes quedaron atrapados fuera de sus casas derrumbadas bajo tiendas improvisadas hechas con lonas, mientras que otros recibían atención médica en una tienda de campaña situada en el exterior del hospital local.

Indonesia, un extenso archipiélago de 290 millones de habitantes, se extiende a lo largo del "Cinturón de Fuego del Pacífico", una zona sísmicamente activa donde se encuentran las placas tectónicas, lo que provoca frecuentes terremotos y erupciones volcánicas.

Entretanto, la agencia de gestión de desastres informó el domingo que se habían registrado casi mil réplicas desde el terremoto.

Cerca de allí, cientos de residentes abandonaron el estadio deportivo que fue habilitado como punto de evacuación.

La zona del terremoto ya se vio afectada en 1992 por un sismo de magnitud 7,5 que provocó una destrucción generalizada, según informó la agencia de geofísica de Indonesia.

Se han desplegado más de 3.500 militares y agentes de policía en la región, de acuerdo con lo informado por el secretario del Consejo de Ministros, Teddy Indra Wijaya, en un comunicado.

El suministro eléctrico se había restablecido casi por completo, pero las autoridades seguían trabajando en la reparación de las líneas de distribución, informó el domingo la empresa estatal de servicios públicos Perusahaan Listrik Negara.

El Gobierno de Nusa Tenggara Oriental ha declarado el estado de emergencia en la provincia, informó la BNPB, una medida que permite a las autoridades movilizar recursos y fondos.

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El terremoto en Indonesia se suma a una última ola de tragedias naturales que ha sufrido el planeta con el doble terremoto en Venezuela del 24 de junio, el de Colombia el 10 de agosto y el de España, que ocurrió el mismo día que tuvo lugar el de Indonesia.