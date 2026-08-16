NTN24
Domingo, 16 de agosto de 2026
Domingo, 16 de agosto de 2026
Terremoto en Indonesia

Casi 5.000 personas fueron evacuadas tras fuerte terremoto en Indonesia que deja al menos 53 muertos y casi mil réplicas

agosto 16, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Terremoto en Indonesia - Foto AFP
Terremoto en Indonesia - Foto AFP
Se han desplegado más de 3.500 militares y agentes de policía en la región, de acuerdo con lo informado por el secretario del Consejo de Ministros, Teddy Indra Wijaya, en un comunicado.

Unas 5.000 personas han sido evacuadas tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el este de Indonesia y que ha causado la muerte de al menos 53 personas, bloqueando carreteras y provocando dimensiones de tierra, informaron las autoridades el domingo.

Los informes añadieron que más de 130 personas habían resultado heridas, muchas de ellas con fracturas.

o

El sismo del sábado ha sido el más mortífero que ha sufrido este país del sudeste asiático desde que en 2022 un terremoto cobrará la vida de cientos de personas en Java Occidental.

Más de 3.300 personas de la región de Sikka, una de las más afectadas del país, se refugiaron en un estadio deportivo, según la agencia nacional de mitigación de desastres del país, conocida como BNPB.

Algunos residentes quedaron atrapados fuera de sus casas derrumbadas bajo tiendas improvisadas hechas con lonas, mientras que otros recibían atención médica en una tienda de campaña situada en el exterior del hospital local.

Indonesia, un extenso archipiélago de 290 millones de habitantes, se extiende a lo largo del "Cinturón de Fuego del Pacífico", una zona sísmicamente activa donde se encuentran las placas tectónicas, lo que provoca frecuentes terremotos y erupciones volcánicas.

Entretanto, la agencia de gestión de desastres informó el domingo que se habían registrado casi mil réplicas desde el terremoto.

Cerca de allí, cientos de residentes abandonaron el estadio deportivo que fue habilitado como punto de evacuación.

La zona del terremoto ya se vio afectada en 1992 por un sismo de magnitud 7,5 que provocó una destrucción generalizada, según informó la agencia de geofísica de Indonesia.

Se han desplegado más de 3.500 militares y agentes de policía en la región, de acuerdo con lo informado por el secretario del Consejo de Ministros, Teddy Indra Wijaya, en un comunicado.

El suministro eléctrico se había restablecido casi por completo, pero las autoridades seguían trabajando en la reparación de las líneas de distribución, informó el domingo la empresa estatal de servicios públicos Perusahaan Listrik Negara.

El Gobierno de Nusa Tenggara Oriental ha declarado el estado de emergencia en la provincia, informó la BNPB, una medida que permite a las autoridades movilizar recursos y fondos.

o

El terremoto en Indonesia se suma a una última ola de tragedias naturales que ha sufrido el planeta con el doble terremoto en Venezuela del 24 de junio, el de Colombia el 10 de agosto y el de España, que ocurrió el mismo día que tuvo lugar el de Indonesia.

Temas relacionados:

Terremoto en Indonesia

Tragedia

Balance

Evacuación

Terremoto

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Después de 72 horas puede haber vida": secretario de Salud de Cali a NTN24 sobre víctimas del terremoto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Lo que se sabe de la carta que envió funcionario designado por Petro para no solicitar ayuda de rescatistas internacionales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

A dos meses de la tragedia: dirigente denuncia amenazas del régimen a familias que buscan desaparecidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

El mensaje del presidente Abelardo de la Espriella a su homólogo Donald Trump en medio de la llamada telefónica que sostuvieron

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

“Esperamos que los liberen a todos”: Hermana de preso político en Venezuela en medio de excarcelaciones

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Presos políticos en Venezuela (AFP)
Presos políticos

"Seguimos luchando por la libertad plena de todos los presos políticos en Venezuela": Juan Matheus, diputado de la AN 2015

Terremoto Colombia - Foto AFP
Terremoto en Colombia

Lo que se sabe de la carta que envió funcionario designado por Petro para no solicitar ayuda de rescatistas internacionales

Foto: AFP
Ayotzinapa

Caso Ayotzinapa: acusación contra exgobernador Ángel Aguirre añade nueva dimensión judicial

Terremoto en Colombia (AFP)
Terremoto

La razón por la que un grupo de rescatistas mexicanos no pudo entrar a Colombia tras el terremoto

Marco Rubio/ María Corina Machado/ Dinorah Figuera - Fotos AFP
Excarcelaciones en Venezuela

Así reaccionaron Marco Rubio, Dinorah Figuera y María Corina Machado a las recientes excarcelaciones en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Foto: Gobierno de Estados Unidos
Terremoto en Colombia

Llegó la ayuda del Gobierno de EE. UU. para Colombia tras el devastador terremoto: “Estos kits proporcionarán acceso a internet de alta velocidad”

Imágenes de Cali tras terremoto- EFE
España

España confirma la muerte de su primer ciudadano en el terremoto de Colombia: 12 españoles continúan desaparecidos

Pelotero venezolano Ronald Acuña Jr. - Foto de referencia: EFE
Ronald Acuña Jr.

'El de La Sabana' no lo podía creer: Así fue el insólito décimo jonrón del año para el venezolano Ronald Acuña Jr.

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Naciones Unidas: su pérdida de rumbo y crisis de legitimidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto: Gobierno de Estados Unidos
Terremoto en Colombia

Llegó la ayuda del Gobierno de EE. UU. para Colombia tras el devastador terremoto: “Estos kits proporcionarán acceso a internet de alta velocidad”

Imágenes de Cali tras terremoto- EFE
España

España confirma la muerte de su primer ciudadano en el terremoto de Colombia: 12 españoles continúan desaparecidos

Pelotero venezolano Ronald Acuña Jr. - Foto de referencia: EFE
Ronald Acuña Jr.

'El de La Sabana' no lo podía creer: Así fue el insólito décimo jonrón del año para el venezolano Ronald Acuña Jr.

Nicolás Maduro, capturado en Nueva York
Cae Maduro en Venezuela

El Comando encargado de la captura de Nicolás Maduro será la nueva Fuerza de Tarea Conjunta en la región

Daniel Ortega, líder del régimen de Nicaragua (AFP)
Nicaragua

"No le fue tan bien a su 'sugar daddy' Maduro": embajador de EE. UU. ante la ONU advierte al dictador Daniel Ortega por cerrar la puerta a nuevas elecciones en Nicaragua

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Gianni Infantino

Infantino le ofreció a Marruecos ser sede de la final del Mundial 2030 a cambio de apoyo para seguir al frente de la FIFA, según The Times

Volcán de lodo hizo erupción en Urabá - Redes sociales
Urabá

Volcán de lodo de San Pedro de Urabá hizo erupción y generó pánico en zona de Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023