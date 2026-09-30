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Miércoles, 30 de septiembre de 2026
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Tel Aviv

Difunden imágenes de condiciones en la que quedó piloto que intentó estrellar avión en el que viajaban israelíes tras lo que sería heroica intervención del copiloto

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Pelea entre pilotos obliga a aterrizar de emergencia un avión con 174 pasajeros
Pelea entre pilotos obliga a aterrizar de emergencia un avión con 174 pasajeros
La situación fue controlada luego de que un grupo de pasajeros israelíes ingresara a la cabina de mando y lograra inmovilizar al atacante.

Un avión de Flydubai que se dirigía a Tel Aviv tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Tabuk, Arabia Saudita después de que uno de los pilotos atacara con un cuchillo a su compañero en la cabina e intentara provocar la caída de la aeronave, que transportaba a 174 pasajeros.

La situación fue controlada luego de que un grupo de pasajeros israelíes ingresara a la cabina de mando y lograra inmovilizar al atacante.

El vuelo FZ 1073 despegó del Aeropuerto Internacional de Dubái a las 7:05 a. m. con destino al Aeropuerto Ben Gurión.

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Cerca de una hora y media después, mientras atravesaba el espacio aéreo de Jordania, la tripulación emitió el código 7700, una señal internacional que indica una emergencia general.

Poco después, se activó el código 7500, empleado para alertar sobre una posible interferencia ilícita o secuestro a bordo. Ante la situación, Israel puso en estado de alerta a varios aviones de combate como medida preventiva.

"Nuestros equipos están trabajando estrechamente con las autoridades competentes", añadió la compañía aérea.

"El incidente está bajo control, y se están tomando todo tipo de medidas en este momento para garantizar el regreso seguro a Israel de los pasajeros israelíes", indicó en un comunicado la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Medios israelíes informaron de una pelea entre el piloto y el copiloto del avión, durante la cual se activó la señal de emergencia de la aeronave.

El Canal 12 de Israel afirmó que las autoridades investigan una posible tentativa de suicidio de uno de los pilotos, que habría intentado estrellar el avión, algo que el otro piloto habría logrado impedir.

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