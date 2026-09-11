Atlético Nacional y Chapecoense jugarán un partido amistoso por el décimo aniversario del accidente aéreo que enlutó al fútbol mundial

Atlético Nacional y el club brasileño Chapecoense jugarán un partido amistoso en homenaje por el décimo aniversario del accidente aéreo de la delegación brasileña que viajaba a Medellín para jugar la final de la Copa Sudamericana.

La tragedia no se olvida, aquel 28 de noviembre de 2016, 71 personas murieron cuando el avión que llevaba al Chapecoense al compromiso de ida de la final se quedó sin combustible y se estrelló en un cerro en el noroeste de Colombia.

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Tras el suceso, el club brasileño fue declarado campeón de la Copa Sudamericana de 2016 por pedido de Nacional y desde entonces los dos equipos de camisa verde tienen una relación especial.

Por eso, una década después, el 26 de septiembre se disputará el partido en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, casa del equipo paisa, anunció el Chapecoense en X.

Entre los seis sobrevivientes del accidente hubo tres futbolistas:

Allan Ruschel, que sigue jugando con 37 años en el Juventude; Neto, quien se retiró en 2019 sin lograr volver al campo por las secuelas del accidente; y Jakson Follmann, exarquero, quien sufrió la amputación de una pierna y se reinventó como predicador y cantante.

Una controladora aérea boliviana fue detenida en Brasil en 2021, tras ser señalada por su presunta responsabilidad en la tragedia por autorizar el plan de vuelo charter de la aerolínea Lamia.

Sin embargo, fue liberada meses después, luego de que su país no reclamara su extradición.

El club brasileño regresó este año a la primera división de su país, tras descender en 2021 diezmado por las consecuencias deportivas y administrativas que dejó la tragedia.

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Por su parte, Atlético Nacional acaba de anunciar al internacional colombiano James Rodríguez como flamante refuerzo.