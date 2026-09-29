NTN24
Martes, 29 de septiembre de 2026
Martes, 29 de septiembre de 2026
Lluvias en Mérida

Más de 500 familias resultaron afectadas por las lluvias en Mérida

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Afectaciones por lluvias en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Afectaciones por lluvias en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Uno de los sectores más afectados es el municipio Aricagua, donde 577 familias de comunidades rurales permanecen aisladas como consecuencia del deterioro de las carreteras.

Las intensas precipitaciones registradas en los últimos días provocaron afectaciones en distintas zonas del estado Mérida, Venezuela.

o

En dicha región, cientos de familias han quedado incomunicadas debido a los daños ocasionados en varias vías.

Uno de los sectores más afectados es el municipio Aricagua, donde 577 familias de comunidades rurales permanecen aisladas como consecuencia del deterioro de las carreteras.

o

Las autoridades también informaron sobre afectaciones en al menos 12 municipios de la entidad.

o

Entre las demarcaciones que presentan mayores daños figuran Pueblo Llano, Cardenal Quintero, Rangel, Miranda, Santos Marquina, Libertador y Campo Elías.

A la emergencia se suma la desaparición del ciudadano José Rafael Velazco, de 43 años, quien habría sido arrastrado por una corriente de agua en el municipio Tovar.

Hasta el momento, cuatro comisiones mixtas participan en las labores de búsqueda para tratar de localizarlo.

Expertos añaden que las intensas lluvias en Venezuela se deben principalmente a la interacción simultánea de tres factores meteorológicos y climáticos.

Entre ellos: la activación de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), el paso continuo de ondas tropicales y los efectos del calentamiento global.

Temas relacionados:

Lluvias en Mérida

Mérida

familias afectadas

Reporte

Autoridades

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Progreso? La barbarie de la tiranía venezolana sigue cobrando la vida de prisioneros políticos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Cuba, Venezuela y Nicaragua son llagas profundas": expresidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Duras palabras de Rick Scott contra Delcy Rodríguez: "No es presidente de Venezuela, es jefe de carteles de drogas"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Con los asesinos no hay diálogos”: familiar de menor muerto tras reclutamiento de grupos armados

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

“No se lo deseo ni a mi peor enemigo”: José Valladares a NTN24 tras su excarcelación del Rodeo I

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Foto de la OEA
Dictadura en Nicaragua

Primicia NTN24: Brasil busca poner freno a la presión contra la dictadura de Daniel Ortega con insólita "contrapropuesta" a documento de EE. UU.

Rick Scott, senador de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

Rick Scott confirma a NTN24 haber hablado con la administración Trump sobre el posible regreso de María Corina Machado a Venezuela

Víctor de Aldama, empresario español, y Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Los chats que revelan que Delcy y Víctor de Aldama negociaban compra y venta de petróleo venezolano

Cabeza del régimen venezolano, Delcy Rodríguez-Foto: EFE
Delcy Rodríguez

La dictadura de Delcy Rodríguez reconoce que ha usado la ley del odio para reprimir: pide reforma

Delcy Rodríguez (EFE)
Régimen venezolano

"Quieren usar lo que quede de este entramado legal para seguir aterrorizando": Jesús Armas sobre "ley del Odio"

Más de Actualidad

Ver más
Llegada de alias Pulpo. (Crédito: Agencia Viory)
Perú

Así fue la llegada de poderoso criminal a su país en Sudamérica tras quirúrgica captura: se sometió a varias cirugías para evitar su identificación

Manifestación para exigir la liberación de presos políticos en Venezuela-Foto: EFE
Presos políticos

“No se lo deseo ni a mi peor enemigo”: José Valladares a NTN24 tras su excarcelación del Rodeo I

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado

Los obstáculos a los que se enfrentaría María Corina Machado para su inminente llegada a Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Llegada de alias Pulpo. (Crédito: Agencia Viory)
Perú

Así fue la llegada de poderoso criminal a su país en Sudamérica tras quirúrgica captura: se sometió a varias cirugías para evitar su identificación

Manifestación para exigir la liberación de presos políticos en Venezuela-Foto: EFE
Presos políticos

“No se lo deseo ni a mi peor enemigo”: José Valladares a NTN24 tras su excarcelación del Rodeo I

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado

Los obstáculos a los que se enfrentaría María Corina Machado para su inminente llegada a Venezuela

Laura Sarabia, exembajadora del Gobierno Petro - EFE
Laura Sarabia

Caso Laura Sarabia: La Fiscalía aseguró que la exfuncionaria del Gobierno Petro “usó su poder” para someter a Marelbys Meza, su exniñera

Delcy Rodríguez - Foto AFP/ Rick Scott - Foto NTN24
Rick Scott

Rick Scott a NTN24: "Delcy no es bienvenida en EE. UU.; es una matona, es jefe de carteles de la droga"

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Colombia

Extradiciones reactivadas: ¿Abelardo de la Espriella marca un nuevo rumbo contra el narcotráfico?

Papa León XIV y Abelardo de la Espriella
Papa León XIV

Papa León XIV habló con Abelardo de la Espriella y expresó su solidaridad con los afectados por el terremoto en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023