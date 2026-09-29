Más de 500 familias resultaron afectadas por las lluvias en Mérida

Las intensas precipitaciones registradas en los últimos días provocaron afectaciones en distintas zonas del estado Mérida, Venezuela.

VEA TAMBIÉN Inameh prevé lluvias con actividad eléctrica en gran parte de Venezuela y proyecta la llegada de nuevas ondas tropicales o

En dicha región, cientos de familias han quedado incomunicadas debido a los daños ocasionados en varias vías.

Uno de los sectores más afectados es el municipio Aricagua, donde 577 familias de comunidades rurales permanecen aisladas como consecuencia del deterioro de las carreteras.

Las autoridades también informaron sobre afectaciones en al menos 12 municipios de la entidad.

Entre las demarcaciones que presentan mayores daños figuran Pueblo Llano, Cardenal Quintero, Rangel, Miranda, Santos Marquina, Libertador y Campo Elías.

A la emergencia se suma la desaparición del ciudadano José Rafael Velazco, de 43 años, quien habría sido arrastrado por una corriente de agua en el municipio Tovar.

Hasta el momento, cuatro comisiones mixtas participan en las labores de búsqueda para tratar de localizarlo.

Expertos añaden que las intensas lluvias en Venezuela se deben principalmente a la interacción simultánea de tres factores meteorológicos y climáticos.

Entre ellos: la activación de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), el paso continuo de ondas tropicales y los efectos del calentamiento global.