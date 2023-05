“Me ha encantado vivir 20 años cerca del volcán”: fotógrafo que ha retratado al Popocatépetl en actividad

La madrugada de este sábado, el volcán Popocatépetl mantuvo un episodio de tremor de moderada amplitud con emisión de ceniza con vapor, agua y gases con incandescencia; posteriormente, la señal de tremor parece de baja amplitud, pero continúa.

El reporte del Centro Nacional de Desastres (Cenapred) de las últimas 24 horas fue de 59 exhalaciones y mil 101 minutos de tremor, además, los vientos al sur llevan la pluma de ceniza a dispersarse en al menos 9 municipios de Puebla, sin descartar llegar a los estados de Morelos y Guerrero.

El semáforo continúa en amarillo fase 3 y el exhorto oficial es a no acercarse a 12 kilómetros del cráter del volcán.

Osvaldo Cantero, fotógrafo y persona residente en San Nicolás de los Ranchos, cerca al Popocatépetl, habló en NTN24 acerca de lo que es vivir tan cerca de este accidente geográfico y señaló que en los años que lleva de vida el volcán ha estado en actividad y es algo que le encanta, pues así puede hacer mejor su trabajo.

“Yo vivo actualmente con mis abuelos y estar cerca de este volcán me ha gustado porque lo he podido documentar (…) Actualmente tengo 23 años, nací en el 2000 y he crecido con este volcán activo y en 2012 lo vi con una actividad intensa con fumarolas horribles que puede fotografiar”, comentó.

“Yo en lo personal, durante estos 20 años que llevo viviendo cerca, me ha encantado ver el volcán y poder fotografiarlo con tanta actividad. Tengo muchos sentimientos encontrados, yo sé que es un volcán y con la naturaleza nada se puede predecir, así que, aunque le tengamos amor al Popocatépetl también le tenemos respeto”, agregó el invitado.

Cantero señaló que lo único que le preocupa es la comunidad que vive alrededor de este volcán, pues aseguró que en el momento en que toque evacuar, muchos no lo harán, pues sienten que allá lo tienen todo y no tendrían un lugar a dónde ir.