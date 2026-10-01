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Jueves, 01 de octubre de 2026
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Andi

Bruce Mac Master presenta carta de renuncia a la presidencia de la Andi

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Bruce Mac Master de la (ANDI)-Foto: ilustración Canva
Bruce Mac Master de la (ANDI)-Foto: ilustración Canva
La salida del líder empresarial se concreta tras trece años de gestión al frente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, presentó su carta de renuncia ante la junta directiva de la organización empresarial tras permanecer trece años al frente del gremio.

​La determinación del líder del sector productivo se da en medio de un aparente distanciamiento y bloqueos de comunicación con el Gobierno nacional que encabeza el presidente Abelardo de la Espriella.

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En la misiva que dirigió a la opinión pública y a los miembros de la dirección empresarial, Mac Master expuso que su retiro responde al objetivo de blindar a la institución, a sus colaboradores y a las compañías afiliadas ante los condicionamientos políticos impuestos desde el poder central.

El dirigente detalló que la Mesa Directiva y la Junta de Dirección agotaron los canales institucionales para restablecer el diálogo con el Ejecutivo sin obtener resultados favorables para la representación independiente del empresariado.

​“Todos esos intentos por mantener espacios de interlocución resultaron infructuosos. Si mi retiro contribuye a proteger a la institución y a facilitar que pueda continuar desarrollando plenamente su misión, debo dar este paso. No puedo permitir que la situación repercuta sobre las libertades de los empresarios ni sobre la capacidad de la Andi para representar al sector productivo”, precisó Bruce Mac Master en el texto de su renuncia.

​Durante su gestión, que comenzó en el año 2013, el dirigente lideró la postura del sector industrial frente a coyunturas fiscales y emergencias sanitarias como la pandemia del COVID-19, período en el que coordinó programas privados de vacunación masiva y tensiones en el comercio exterior con socios estratégicos.

​En su pronunciamiento final, el economista enfatizó que el ejercicio empresarial en el país requiere garantías institucionales, al tiempo que advirtió sobre la urgencia de preservar los pesos y contrapesos que sustentan el sistema democrático colombiano.

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La dimisión de Mac Master abre un proceso de transición en la cúpula de la Andi para designar al nuevo liderazgo que asumirá la representación del empresariado ante el Gobierno nacional.

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