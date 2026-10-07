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Miércoles, 07 de octubre de 2026
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Israel

Hamás reivindica el ataque del 7 de octubre tras tres años de la masacre con indignante comunicado

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Militantes de Hamás en Gaza (EFE)
Militantes de Hamás en Gaza (EFE)
El grupo terrorista describió la ofensiva en contra de Israel como una respuesta al conflicto y elogió a sus combatientes, al tiempo que el mundo recuerda a las víctimas.

Hamás de nuevo reivindicó este miércoles el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, al cumplirse tres años de una ofensiva que provocó más de 1.200 muertos y 251 personas secuestradas, según reportes internacionales.

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En un comunicado difundido con motivo del aniversario, Hamás describió la operación de “capítulo histórico” y aseguró que fue una “respuesta natural” a lo que describió como décadas de sufrimiento impuesto por Israel. Hamás de igual forma rechazó la interpretación de que el conflicto actual inició con aquella jornada y acusó a sus adversarios de tratar de “distorsionar” la historia.

Hamás usó además el aniversario para elogiar a los integrantes de las Brigadas Al Qásam, su brazo armado, a quienes atribuyó el haber demostrado que el Ejército israelí no era invencible. Hamás ha denominado la ofensiva como “Inundación de Al Aqsa”, nombre con el que se refiere al ataque coordinado que se lanzó desde Gaza hace tres años.

La ofensiva inició en la mañana del 7 de octubre de 2023, momento en el que combatientes de Hamás y otros grupos armados palestinos atravesaron la frontera desde Gaza hacia territorio israelí. También fueron lanzados miles de cohetes contra Israel. La operación provocó la muerte de más de 1.200 personas y el secuestro de 251, incluidos civiles, según Naciones Unidas.

La respuesta militar israelí desencadenó una guerra de gran escala en Gaza, con miles de muertos, desplazamientos masivos y una destrucción generalizada. Tres años luego, el conflicto sigue dejando consecuencias profundas para las dos poblaciones, pese a los acuerdos de alto el fuego alcanzado en este período.

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El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, recordó que nada puede justificar los asesinatos deliberados de civiles ni la toma de rehenes en el ataque. Al mismo tiempo, pidió no olvidar el sufrimiento provocado después entre la población palestina y reclamó que el alto el fuego avance a una solución política duradera.

“Nada puede justificar estas atrocidades”, aseguró Guterres en su mensaje por el tercer aniversario, en el que de igual forma recordó a las familias israelíes que aún cargan con las consecuencias de dicha jornada y a los antiguos rehenes que sobrevivieron al cautiverio.

Mientras Hamás reivindica de nuevo la operación, Israel conmemora a las víctimas del ataque con ceremonias y actos en diferentes ciudades y comunidades afectadas. En lugares como el kibutz Kfar Aza y el antiguo sitio del festival Nova, lugares donde murieron numerosos civiles, los sobrevivientes y familiares recuerdan una jornada que cambió la vida del territorio.

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