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Miércoles, 16 de septiembre de 2026
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Crisis en Venezuela

Inicio de año escolar en Venezuela quedó marcado entre planteles deteriorados y aulas desiertas

septiembre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Fotografía que muestra la entrada de un colegio en Venezuela - Foto: EFE
Fotografía que muestra la entrada de un colegio en Venezuela - Foto: EFE
Organizaciones sindicales y sectores educativos reportan planteles afectados por la falta de servicios básicos y las secuelas del reciente evento sísmico, contrastando con los balances oficiales.

El inicio del año 2026-2027 en Venezuela quedó empañado por ausentismo estudiantil, graves deficiencias de infraestructura y denuncias gremiales por las precarias remuneraciones de los docentes.

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Organizaciones sindicales y sectores educativos reportan planteles afectados por la falta de servicios básicos y las secuelas del reciente evento sísmico, contrastando con los balances oficiales.

En ese orden de ideas, organizaciones como Suma Caracas y la Fundación Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi) cuestionaron las condiciones en las que comenzó el nuevo período escolar en Venezuela.

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Así las cosas, el gremio educativo denunció "salarios de hambre, suspensiones de sueldos, falta de recursos y deterioro de la infraestructura educativa".

Gricelda Sánchez, coordinadora de Suma Caracas, afirmó que las medidas aplicadas por el Ministerio de Educación afectan a más de 470.000 docentes en todo el país.

Asimismo, la dirigente sostuvo que continúan los despidos y suspensiones de salarios contra educadores que reclaman mejoras laborales.

A su vez, Fordisi exigió que los bonos otorgados a los docentes sean incorporados al salario, además del cumplimiento de la contratación colectiva y la equiparación de ingresos entre trabajadores activos y jubilados.

El declive de la educación en Venezuela se debe a una crisis estructural compleja impulsada por la caída drástica del presupuesto público, la hiperinflación y la recesión económica.

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Esto generó salarios de miseria para los docentes, el abandono masivo de las aulas, el deterioro grave de la infraestructura escolar y altos índices de deserción estudiantil.

Por otra parte, es sabido que en Venezuela, la pensión y el salario base de los docentes jubilados se mantienen en 130 bolívares mensuales (equivalentes a menos de dos dólares).

Las denuncias públicas de maestros reflejan la pérdida total del poder adquisitivo frente a la canasta básica.

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