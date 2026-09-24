Plataforma Unitaria Democrática exige a Delcy Rodríguez que sus promesas frente a la ONU se transformen de inmediato en "hechos concretos y verificables"

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora de Venezuela, exigió este jueves que las promesas de Delcy Rodríguez se transformen de inmediato en "hechos concretos y verificables".

El pronunciamiento de la PUD se da un día después de que la encargada del régimen ofreciera su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

En su intervención, recordemos, la sucesora del dictador Maduro mencionó que en Venezuela se llevarán a cabo elecciones, sin precisar una fecha exacta.

"Hoy hablo como una hija más de Venezuela; el país busca construir su propio destino, luego de conflictos políticos, bloqueos económicos. Durante mucho tiempo fuimos un país dividido", mencionó Rodríguez.

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"Esta etapa debe cerrarse para dar inicio a un nuevo tiempo político (...) En Venezuela habrá elecciones y en ese sentido hemos iniciado un proceso de diálogo con sectores de la oposición que conduzca a un proceso en igualdad de condiciones para todos", recalcó.

Ante eso, la PUD sostuvo que el país necesita cambios concretos en materia electoral e institucional. Por ende, planteó la recuperación de las tarjetas y símbolos de los partidos, el levantamiento de las inhabilitaciones políticas y la liberación de los presos políticos.

En un comunicado mediante la red social X, la formación política manifestó: “Ya basta de retórica".

"El país necesita garantías para ejercer los derechos políticos, recuperar las tarjetas y los símbolos de los partidos, eliminar las inhabilitaciones, liberar de inmediato y sin condiciones a todos los presos políticos, asegurar la independencia de los poderes y contar con un CNE (Consejo Nacional Electoral) confiable, plazos claros y un cronograma electoral verificable”, añadió.

Hasta el momento, Delcy Rodríguez argumenta que ella "no es la encargada de fijar un día específico en el calendario".