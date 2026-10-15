Embajador de EEUU en Panamá tras el terremoto: “Cuando ocurren estas tragedias EEUU siempre dice presente”

Kevin Marino Cabrera, embajador de Estados Unidos en Panamá, habló en NTN24 acerca de cómo va el país tras el potente terremoto que los golpeó el pasado viernes y que ya cobró una víctima mortal, se trata de Una mujer de 68 años quien falleció producto de las heridas que le dejó el movimiento telúrico. “Nuestras oraciones con todas las familias afectadas por el terremoto. Estados Unidos cuando ocurren estas tragedias siempre dice presente, presente con sus aliados, lo hemos visto en Jamaica, lo hemos visto en Colombia y lo vemos aquí”, aseveró el embajador.