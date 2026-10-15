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Jueves, 15 de octubre de 2026
Jueves, 15 de octubre de 2026
Gustavo Petro
Programa: El Informativo

De camarada a traidor: chavismo tilda a Gustavo Petro de falso, fariseo e hipócrita

octubre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
En la última reunión de la izquierda latinoamericana en México, el expresidente de Colombia Gustavo Petro subió a una tarima para dar sermones de soberanía y petróleo, acusó al chavismo de entregar el crudo como botín a Estados Unidos y de abandonar a sus militares. Los miembros del chavismo que estaban presentes lo enfrentaron y lo calificaron de falso, de fariseo y de hipócrita. Entre insultos y señalamientos quedo retratada la unidad progresista que ahora está dividida.

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