Murió Maricarmen, la mujer cuyo desalojo desató protestas por la vivienda en España

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que se convirtió en símbolo de protestas por la vivienda en España, ha fallecido en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde permanecía ingresada desde hace dos semanas.

Su caso desencadenó protestas masivas en todo el país e indirectamente llevó al Gobierno de Pedro Sánchez a convocar a elecciones anticipadas por la crisis causada por el presidente.

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La anciana, residente del distrito de Retiro, estuvo ingresada tras no poder evitar su cuarto intento de desahucio el pasado 23 de septiembre.

A pesar de la presión popular que forzó al fondo inmobiliario a alcanzar un acuerdo para que regresara a su hogar, su salud se deterioró progresivamente en las últimas semanas.

Abascal, que contaba con un 50% de discapacidad, residía en la misma vivienda desde 1956, cuando su padre firmó el contrato de alquiler. Tras su muerte, ella continuó viviendo en el inmueble con un contrato de renta antigua, un régimen de protección que generó una batalla legal de años.

El Sindicato de Inquilinas confirmó su fallecimiento y aseguró que el caso de Maricarmen representa "un antes y un después" en la historia del país.

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"Tu familia, tu abogada y tu sindicato seguiremos defendiendo el derecho a la vivienda", comunicaron los portavoces de la agrupación.

La batalla legal de Maricarmen finalizó cuando el Tribunal Supremo falló a favor de la propiedad, revirtiendo una primera resolución judicial que había dado la razón a la inquilina.

El desahucio ejecutado el 23 de septiembre desató una ola de indignación que, según fuentes del sindicato, ha derivado en el llamado a una huelga general.

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la vivienda constituye actualmente el problema que más preocupa a los ciudadanos españoles.