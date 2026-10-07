NTN24
Miércoles, 07 de octubre de 2026
Miércoles, 07 de octubre de 2026
España

Murió Maricarmen, la mujer cuyo desalojo desató protestas por la vivienda en España

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Maricarmen Abascal (AFP)
Maricarmen Abascal (AFP)
Su caso desencadenó protestas masivas en todo el país por la crisis causada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que se convirtió en símbolo de protestas por la vivienda en España, ha fallecido en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde permanecía ingresada desde hace dos semanas.

Su caso desencadenó protestas masivas en todo el país e indirectamente llevó al Gobierno de Pedro Sánchez a convocar a elecciones anticipadas por la crisis causada por el presidente.

o

La anciana, residente del distrito de Retiro, estuvo ingresada tras no poder evitar su cuarto intento de desahucio el pasado 23 de septiembre.

A pesar de la presión popular que forzó al fondo inmobiliario a alcanzar un acuerdo para que regresara a su hogar, su salud se deterioró progresivamente en las últimas semanas.

Abascal, que contaba con un 50% de discapacidad, residía en la misma vivienda desde 1956, cuando su padre firmó el contrato de alquiler. Tras su muerte, ella continuó viviendo en el inmueble con un contrato de renta antigua, un régimen de protección que generó una batalla legal de años.

El Sindicato de Inquilinas confirmó su fallecimiento y aseguró que el caso de Maricarmen representa "un antes y un después" en la historia del país.

o

"Tu familia, tu abogada y tu sindicato seguiremos defendiendo el derecho a la vivienda", comunicaron los portavoces de la agrupación.

La batalla legal de Maricarmen finalizó cuando el Tribunal Supremo falló a favor de la propiedad, revirtiendo una primera resolución judicial que había dado la razón a la inquilina.

El desahucio ejecutado el 23 de septiembre desató una ola de indignación que, según fuentes del sindicato, ha derivado en el llamado a una huelga general.

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la vivienda constituye actualmente el problema que más preocupa a los ciudadanos españoles.

Temas relacionados:

España

Gobierno de España

Protestas

Vivienda

Madrid

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

De "gestores de paz" a objetivos militares: así avanza el desmonte de Abelardo de la Espriella a la supuesta "Paz Total" de Gustavo Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Entendió Washington que apartar a María Corina de la transición es un costo alto": analista

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Durante la administración de Biden, el FBI vigiló al entorno de Trump: “Hay una serie de violaciones”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Exmagistrada del TSJ que firmó la inhabilitación de María Corina Machado pidió anular esta medida

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Se conmemoran 3 años del letal ataque terrorista de Hamas contra Israel que dejó más de mil muertos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La IA consume más que datos: la enorme huella de agua y energía detrás de esta tecnología

Ver más

Videos

Ver más
Exmagistrada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Bárbara Gabriela César Siero
Venezuela

"Fui coaccionada teniendo como rehenes a mis hermanos": exmagistrada venezolana denuncia presiones para inhabilitar a María Corina Machado bajo amenazas

Exmagistrados del TSj de Venezuela Bárbara César y Juan Carlos Apitz Barbera / FOTO: Captura de pantalla
Venezuela

Piden investigación sobre la denuncia de la exmagistrada Barbará César de haber sido presionada a firmar inhabilitaciones

Roedor - Foto Canva
Enfermedades

¿Podría haber una nueva pandemia? Alerta latente por peste neumónica en Rusia: así son los síntomas y esto dicen los expertos

Marco Rubio/ María Corina Machado – Fotos AFP
María Corina Machado

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se pronunció sobre el inminente regreso de María Corina Machado a Venezuela

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio-Foto: EFE
Marco Rubio

MUERTE EN LA LABORATORIO PRENDE LAS ALARMAS: Rubio exige a Rusia transparencia sobre PESTE NEUMÓNICA

Más de Actualidad

Ver más
Marco Rubio en Colombia - Foto EFE
Marco Rubio

Por esta razón los colombianos en EE. UU. también están siguiendo de cerca la visita de Marco Rubio

Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, junto a Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Régimen venezolano

Jorge Rodríguez le dice a la bancada opositora de la AN que "se puede morir de la envidia", porque "la verdadera protagonista de esta edición de Naciones Unidas es Delcy Rodríguez"

Abelardo de la Espriella y su mensaje a Iván Mordisco - Fotos: AFP/EFE
Iván Mordisco

Golpe a Mordisco: De la Espriella y la DEA destruyen pista de aterrizaje para el narcotráfico

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Entre la razón y el algoritmo: los desafíos de la libertad de prensa

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Marco Rubio en Colombia - Foto EFE
Marco Rubio

Por esta razón los colombianos en EE. UU. también están siguiendo de cerca la visita de Marco Rubio

Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, junto a Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Régimen venezolano

Jorge Rodríguez le dice a la bancada opositora de la AN que "se puede morir de la envidia", porque "la verdadera protagonista de esta edición de Naciones Unidas es Delcy Rodríguez"

Abelardo de la Espriella y su mensaje a Iván Mordisco - Fotos: AFP/EFE
Iván Mordisco

Golpe a Mordisco: De la Espriella y la DEA destruyen pista de aterrizaje para el narcotráfico

Boceto judicial de Cilia Flores, esposa del dictador venezolano Nicolás Maduro - EFE
Estados Unidos

Fiscalía en Estados Unidos se opone a petición de casa por cárcel de Cilia Flores: estos son sus contundentes argumentos

Bandera de Irán-Foto: EFE
Estados Unidos

Régimen de Irán rechaza negociar con Estados Unidos mientras no se cumplan sus condiciones

Halle Berry, actriz - Foto de @halleberry
Actor

Halle Berry solicita la restauración de la custodia de su hijo y acusa a su expareja de poner al menor en su contra

El periodista Luis Galeano ha sido uno de los más críticos con el régimen de Nicaragua-Fotos: Cortesía/Archivo AFP
Régimen nicaragüense

Exiliado por el régimen de Nicaragua y ahora detenido por ICE: el caso del periodista Luis Galeano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023