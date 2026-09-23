Choque de vehículo de carga pesada derribó señalización y colapsó el tránsito en la autopista Valle-Coche de Caracas

Un vehículo de carga pesada sufrió un aparatoso accidente la tarde de este miércoles 23 de septiembre en la autopista Valle-Coche, a la altura del Distribuidor La Gaviota, en Caracas (Venezuela).

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El siniestro se registró aproximadamente a las 4:15 p. m., cuando el camión impactó contra una estructura del distribuidor y derribó un letrero de señalización vial.

Además, la potente colisión provocó graves daños en la cabina de la unidad, donde el conductor quedó atrapado.

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El accidente generó una importante afectación al tránsito, especialmente en el sentido sur, hacia La Rinconada y Tazón.

Los restos de la estructura y otros escombros también quedaron sobre la calzada, ocasionando retrasos para acceder a la carretera Panamericana.

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Al lugar acudieron comisiones de paramédicos conocidos como 'Ángeles de la Autopista', además de funcionarios de los cuerpos de bomberos y autoridades de tránsito.