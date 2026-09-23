Choque de vehículo de carga pesada derribó señalización y colapsó el tránsito en la autopista Valle-Coche de Caracas
Un vehículo de carga pesada sufrió un aparatoso accidente la tarde de este miércoles 23 de septiembre en la autopista Valle-Coche, a la altura del Distribuidor La Gaviota, en Caracas (Venezuela).
El siniestro se registró aproximadamente a las 4:15 p. m., cuando el camión impactó contra una estructura del distribuidor y derribó un letrero de señalización vial.
Además, la potente colisión provocó graves daños en la cabina de la unidad, donde el conductor quedó atrapado.
El accidente generó una importante afectación al tránsito, especialmente en el sentido sur, hacia La Rinconada y Tazón.
Los restos de la estructura y otros escombros también quedaron sobre la calzada, ocasionando retrasos para acceder a la carretera Panamericana.
Al lugar acudieron comisiones de paramédicos conocidos como 'Ángeles de la Autopista', además de funcionarios de los cuerpos de bomberos y autoridades de tránsito.