Gobierno de De la Espriella asegura que controla el 84% de incendios forestales en Tolima

Este domingo, el ministro del Interior de Colombia, Rodrigo Lara, entregó un balance significativo sobre el combate a los incendios forestales que han afectado al departamento del Tolima; según el funcionario, cerca del 84% de los focos ya se encuentran controlados o liquidados.

Basado en el informe de la Dirección Nacional de Bomberos, el encargado de la cartera indicó que se han atendido 43 puntos de incendio distribuidos en 11 municipios del departamento. De estos, 20 están controlados, 16 han sido liquidados y 7 permanecen activos, lo que representa una mejora sustancial en la situación de emergencia.

De igual manera, Lara manifestó que actualmente los focos que siguen activos se encuentran en “Suárez (Aguas Blancas), Carmen de Apicalá (Cerro Las Mercedes, Cuatro Esquinas y Hacienda La Sultana), Rovira (La Reforma) y Cunday (Páramo y Camelia)”.

De acuerdo a la información compartida por el ministro del Interior por medio de su red social de X, los trabajos con “mayor capacidad terrestre y área” se han centrado principalmente en “Carmen de Apicalá – Suárez – Cunday”.

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En cuanto a los municipios que ya superaron la emergencia, San Luis, Coyaima y Ambalema fueron declarados como zonas liquidadas. En San Luis específicamente se realizan labores de guarda ceniza, un procedimiento de vigilancia posterior a la extinción del fuego para prevenir reactivaciones.

Asimismo, señaló que las condiciones climáticas han favorecido las labores de extinción del fuego en algunos sectores. "En Cunday comenzó a llover", lo cual representa un alivio para los equipos de emergencia en esa zona. Por su parte, Rovira queda en seguimiento sin representar amenaza alguna para los centros poblados.

A pesar de los avances, el Gobierno mantiene la alerta y el despliegue operativo. "La situación mejoró, pero la instrucción del presidente Abelardo de la Espriella al Ministerio del Interior y a la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia es no parar hasta liquidar los focos que quedan. Seguimos en la tarea", afirmó Lara.