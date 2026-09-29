EE. UU. publica alerta para Colombia y pide no viajar ni a uno de sus departamentos ni a 10 kilómetros de la frontera con Venezuela

Estados Unidos elevó este martes su alerta de seguridad para Norte de Santander, Colombia, esto ante el riesgo de nuevos ataques de grupos armados ilegales, entre estos el ELN, y recomendó a sus ciudadanos evitar viajar a ese departamento.

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La advertencia fue divulgada por el Departamento de Estado por medio de TravelGov, que indicó específicamente el riesgo de ataques con drones y fusiles en contra de instalaciones policiales y militares. La recomendación igualmente contempla no desplazarse en un radio de 10 kilómetros de la frontera entre Colombia y Venezuela.

“Existe un riesgo elevado de ataques por parte de grupos armados ilegales, incluido el ELN, en el departamento de Norte de Santander”, expresó TravelGov en su alerta publicada este 29 de septiembre.

La advertencia se suma a las restricciones que Estados Unidos sostiene para algunas zonas de Colombia por los riesgos que tienen relación con delincuencia, terrorismo, secuestro y conflicto entre grupos armados. En su aviso general para el país, el Departamento de Estado dejaa Norte de Santander y la región fronteriza con Venezuela entre las zonas a las que recomienda no viajar.

La frontera colombo-venezolana se considera sobre todo sensible por la presencia y disputa territorial de organizaciones armadas ilegales. El Departamento de Estado advierte que en estas áreas existe riesgo de enfrentamientos, secuestros y otras acciones de grupos armados, mientras que los ataques pueden generarse sin previo aviso.

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La nueva alerta igualmente ocurre en un contexto de operaciones de seguridad contra estructuras armadas en diferentes regiones del país. El pasado 25 de septiembre, Colombia extraditó a Estados Unidos a Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, señalado de liderar una facción disidente conocida como Comandos de Frontera y acusado por fiscales de los Estados Unidos de delitos relacionados con narcotráfico y conspiración criminal.

El Departamento de Estado ha recomendado a los ciudadanos norteamericanos que se encuentren en Colombia estar atentos a los avisos de seguridad, evitar manifestaciones y concentraciones, revisar información local y estar listos para cambiar sus desplazamientos frente a cambios en las condiciones de seguridad.