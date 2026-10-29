Estas son las imágenes del impactante operativo contra el Clan del Golfo en Córdoba y Sucre: ocho personas fueron capturadas

Las autoridades colombianas intensificaron las operaciones contra las economías ilícitas del clan del Golfo. En las últimas horas, el Ministerio de Defensa reveló imágenes de un operativo conjunto desarrollado en los departamentos de Córdoba y Sucre, que dejó ocho personas capturadas, seis unidades de producción minera destruidas y dos máquinas amarillas inmovilizadas.

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Las acciones se adelantaron en los municipios de Tierralta, Córdoba, y Morroa, Sucre, con la participación de unidades de la Armada Nacional, el Ejército, la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. El objetivo fue afectar las actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros que, según las autoridades, estarían relacionadas con las finanzas del grupo armado organizado Clan del Golfo.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en el corregimiento de Volador, zona rural de Tierralta, donde las tropas intervinieron seis unidades de producción minera ubicadas sobre el río Sinú. Durante la operación fueron destruidos de manera controlada dos equipos conocidos como dragones y cuatro dragas tipo buzo. Además, se incautaron tres motobombas y fueron capturadas dos personas.

De acuerdo con el reporte del Ejército, estas estructuras estarían vinculadas con la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo. La institución señaló que esta intervención representa un resultado relevante frente a la explotación ilícita de recursos naturales, al tratarse de las primeras unidades de producción minera de este tipo reportadas sobre el río Sinú.

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Del mismo modo, en el municipio de Morroa, Sucre, las autoridades capturaron a otras seis personas e inmovilizaron dos unidades de maquinaria amarilla que, presuntamente, eran utilizadas para desarrollar actividades de extracción ilegal de minerales.

Según el balance entregado por el Ejército Nacional, las operaciones representan una afectación económica estimada en 502 millones de pesos en maquinaria y equipos. Asimismo, las autoridades calcularon que se logró afectar una capacidad de producción ilegal que alcanzaría los 265 millones de pesos diarios, recursos que presuntamente alimentarían las finanzas de esta organización criminal.

Los ocho capturados y los elementos incautados e inmovilizados quedaron a disposición de las autoridades competentes para adelantar los respectivos procesos judiciales.

Con estas acciones, la Fuerza Pública busca debilitar las fuentes de financiación del Clan del Golfo y frenar actividades de explotación minera que generan afectaciones sobre los recursos naturales.