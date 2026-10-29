NTN24
Jueves, 29 de octubre de 2026
Jueves, 29 de octubre de 2026
Gobierno de Colombia

Estas son las imágenes del impactante operativo contra el Clan del Golfo en Córdoba y Sucre: ocho personas fueron capturadas

octubre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Operativo contra el Clan del Golfo - Captura de pantalla
Operativo contra el Clan del Golfo - Captura de pantalla
Las acciones se adelantaron en los municipios de Tierralta, Córdoba, y Morroa, Sucre, con la participación de unidades de la Armada Nacional, el Ejército, la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Las autoridades colombianas intensificaron las operaciones contra las economías ilícitas del clan del Golfo. En las últimas horas, el Ministerio de Defensa reveló imágenes de un operativo conjunto desarrollado en los departamentos de Córdoba y Sucre, que dejó ocho personas capturadas, seis unidades de producción minera destruidas y dos máquinas amarillas inmovilizadas.

o

Las acciones se adelantaron en los municipios de Tierralta, Córdoba, y Morroa, Sucre, con la participación de unidades de la Armada Nacional, el Ejército, la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. El objetivo fue afectar las actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros que, según las autoridades, estarían relacionadas con las finanzas del grupo armado organizado Clan del Golfo.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en el corregimiento de Volador, zona rural de Tierralta, donde las tropas intervinieron seis unidades de producción minera ubicadas sobre el río Sinú. Durante la operación fueron destruidos de manera controlada dos equipos conocidos como dragones y cuatro dragas tipo buzo. Además, se incautaron tres motobombas y fueron capturadas dos personas.

De acuerdo con el reporte del Ejército, estas estructuras estarían vinculadas con la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo. La institución señaló que esta intervención representa un resultado relevante frente a la explotación ilícita de recursos naturales, al tratarse de las primeras unidades de producción minera de este tipo reportadas sobre el río Sinú.

o

Del mismo modo, en el municipio de Morroa, Sucre, las autoridades capturaron a otras seis personas e inmovilizaron dos unidades de maquinaria amarilla que, presuntamente, eran utilizadas para desarrollar actividades de extracción ilegal de minerales.

Según el balance entregado por el Ejército Nacional, las operaciones representan una afectación económica estimada en 502 millones de pesos en maquinaria y equipos. Asimismo, las autoridades calcularon que se logró afectar una capacidad de producción ilegal que alcanzaría los 265 millones de pesos diarios, recursos que presuntamente alimentarían las finanzas de esta organización criminal.

Los ocho capturados y los elementos incautados e inmovilizados quedaron a disposición de las autoridades competentes para adelantar los respectivos procesos judiciales.

Con estas acciones, la Fuerza Pública busca debilitar las fuentes de financiación del Clan del Golfo y frenar actividades de explotación minera que generan afectaciones sobre los recursos naturales.

Temas relacionados:

Gobierno de Colombia

Clan del Golfo

Operativo

Captura

Narcotráfico en Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Siento repulsión": Felipe González sobre presencia de Delcy Rodríguez en escenarios internacionales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una María Corina recargada": esposa de Perkins Rocha tras encuentro con la líder democrática

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

"Proyectos de cooperación militar con EEUU permitieron a Colombia recuperar su democracia": analista Daniel Rico

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

"No puede haber diálogos indefinidos y eternos en Venezuela": advierte Dignora Hernández

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Así es lujosa isla de familia de Fidel Castro con lanzamisiles y yates: Marco Rubio publicó imágenes

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Últimos y contundentes golpes de Abelardo de la Espriella contra la criminalidad en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Ver más

Videos

Ver más
Mario Díaz-Balart | Foto: EFE
Mario Díaz-Balart

"El régimen en Venezuela tenía la orden de asesinar a Marco Rubio": congresista Mario Díaz-Balart advierte sobre siniestro plan contra el secretario de Estado de EE. UU.

El candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro-Foto: EFE
Brasil

Departamento de Estado confirma a NTN24 que expedirá visas a Flávio Bolsonaro y a su familia, y que autorizará su ingreso a EE. UU.

El fallido tarimazo de Delcy Rodríguez en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Delcy Rodríguez

El corrupto tarimazo de Delcy Rodríguez: la jefe del régimen pagó buses para mostrar un supuesto apoyo

Foto: La Noche ONU
Estados Unidos - Cuba

Gritos y tensión | Así fue el impactante choque entre EE. UU. y Cuba en la ONU: fuerte agresión de la delegación del régimen

Foto: La Noche
Estados Unidos - Cuba

¿Dónde están los poderosos buques de EE. UU. que podrían ocuparse del régimen de Cuba como lo dijo Trump?

Más de Actualidad

Ver más
ELN - Foto AFP/ Neftalí Riascos Alegría alias "Marcos Pacífico" - Redes sociales
ELN

Criminal siniestro: así es el cabecilla del ELN "Marcos Pacífico", quien habría sido abatido tras fuerte bombardeo

detenidos y disturbios al término de las protestas en Francia-Foto EFE
Francia

Cerca de 1.000 detenidos y disturbios al término de las protestas en Francia; el Gobierno destaca la eficacia del blindaje policial

María Corina Machado - Foto X: @ConVzlaComando/ Iván Duque - Foto AFP
Iván Duque

"Va a ser fundamental en las negociaciones con EE. UU.": expresidente Iván Duque sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Arturo McFields

Debate presidencial hunde a Lula y consolida a Bolsonaro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
ELN - Foto AFP/ Neftalí Riascos Alegría alias "Marcos Pacífico" - Redes sociales
ELN

Criminal siniestro: así es el cabecilla del ELN "Marcos Pacífico", quien habría sido abatido tras fuerte bombardeo

detenidos y disturbios al término de las protestas en Francia-Foto EFE
Francia

Cerca de 1.000 detenidos y disturbios al término de las protestas en Francia; el Gobierno destaca la eficacia del blindaje policial

María Corina Machado - Foto X: @ConVzlaComando/ Iván Duque - Foto AFP
Iván Duque

"Va a ser fundamental en las negociaciones con EE. UU.": expresidente Iván Duque sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela

Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella-Foto: AFP
Narcoterrorismo

Contundente advertencia de De la Espriella ante golpes al narcotráfico: "Miserables narcoterroristas"

La nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia- EFE
Estados Unidos

Afirman que primera interacción de nueva portavoz de Trump fue accidentada pero el presidente la calificó de "excelente": así fue el debut de la sucesora de Leavitt

Diosdado Cabello, integrante del régimen venezolano - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Este sería el plan de EE. UU. para detener a Diosdado Cabello: ruta, destinos posibles y modo de transporte

El colombiano Henry Cobos y el venezolano Cleiver Elisandro Liendo, presos políticos excarcelados por el régimen de Venezuela - Foto: captura
Excarcelados

“Me trataron como una escoria simplemente por ser colombiano”: preso político excarcelado por el régimen

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023