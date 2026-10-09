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Viernes, 09 de octubre de 2026
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Tecnología

Microsoft presenta su nuevo dispositivo tecnológico que usaría inteligencia artificial de forma local

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Microsoft Logo-Foto: EFE
Microsoft Logo-Foto: EFE
El nuevo computador portátil posee hasta 128 GB de memoria unificada y plantea ejecutar modelos de IA de gran tamaño sin depender de manera constante de la nube.

Microsoft presentó el Surface Laptop Ultra, un nuevo computador portátil diseñado para desarrolladores, creadores de contenido y profesionales que requieren potencia para trabajar con inteligencia artificial (IA), gráficos avanzados y aplicaciones exigentes.

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El equipo viene equipado con el superchip RTX Spark de Nvidia y forma parte de la estrategia de la compañía para impulsar la denominada inteligencia híbrida, un modelo que contiene el procesamiento local de los dispositivos con los servicios de computación en la nube.

Según Microsoft, el portátil se puede configurar hasta con 128 GB de memoria unificada y ejecutar localmente modelos de inteligencia artificial con más de 120.000 millones de parámetros. Esta capacidad quiere facilitar tareas como la programación asistida por IA, la generación de contenido y el desarrollo de agentes digitales, al igual que reducir la necesidad de enviar algunos datos a servidores externos.

La compañía lo presenta como su portátil Surface más potente hasta el día de hoy. Su arquitectura mezcla una unidad de procesamiento Grace de Nvidia con hasta 20 núcleos y gráficos que se basan en la arquitectura Blackwell, orientados tanto a cargas de trabajo de inteligencia artificial como a aplicaciones gráficas y videojuegos compatibles.

Microsoft además anunció una versión de escritorio, la Surface RTX Spark Dev Box, la cual está dirigida a desarrolladores e ingenieros que requieren ejecutar modelos y hacer pruebas de manera local.

Los dos dispositivos forman parte de una nueva generación de equipos Windows desarrollados para distribuir las tareas entre el ordenador y la nube según los requerimientos de cada operación. La compañía asegura que este enfoque puede mejorar el control de los datos y optimizar el uso de recursos informáticos.

El Surface Laptop Ultra tiene un precio inicial que se anunció de 2.599 dólares y está disponible para pedidos anticipados, con entregas que se esperan a partir del 16 de octubre en los mercados anunciados por Microsoft.

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La versión de escritorio Surface RTX Spark Dev Box, por otra parte, inicia desde los 5.999 dólares en Estados Unidos y tiene previsto iniciar sus envíos en noviembre.

Los precios sitúan a estos dispositivos en el segmento prémium, enfocado en usuarios que necesitan capacidades avanzadas de procesamiento y desarrollo de inteligencia artificial. La apuesta de Microsoft plantea competir en un mercado que los fabricantes tratan de llevar al ordenador funciones que antes dependían sobre todo de centros de datos y servicios en la nube.

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