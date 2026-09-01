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Martes, 01 de septiembre de 2026
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Vente Venezuela

Vente Venezuela convoca concentraciones en el oeste de Caracas para exigir elecciones libres y la recuperación de la institucionalidad

septiembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Activistas y simpatizantes del partido Vente Venezuela - Foto: EFE
Activistas y simpatizantes del partido Vente Venezuela - Foto: EFE
Las manifestaciones se llevarán a cabo el próximo jueves 3 de septiembre.

El partido político Vente Venezuela convoca concentraciones en el oeste de Caracas para exigir elecciones libres.

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Las manifestaciones se llevarán a cabo el jueves 3 de septiembre como parte de sus acciones para promover la organización ciudadana y mantener la presión en favor de elecciones libres y la recuperación de la institucionalidad en Venezuela.

Bajo el mensaje 'Caracas en la calle', Vente Venezuela informó que las actividades se realizarán a partir de las 5:00 p. m. en las parroquias San Pedro, Sucre y La Vega.

La convocatoria 'va de la mano' con el llamado de la fundadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, quien ha insistido en la necesidad de establecer un cronograma electoral.

El pasado lunes, Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela, se refirió nuevamente a su regreso a Venezuela.

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En entrevista con un medio de comunicación internacional, Machado sostuvo al respecto que pronto "será el comienzo de la reconstrucción".

"La transición que tenemos por delante es muy importante, por eso creo que regresaré muy pronto a Venezuela para ayudar en este proceso", dijo la apodada 'dama de hierro'.

Asimismo, pronunció: No será simplemente el fin del régimen autoritario, será el comienzo de la reconstrucción de una nación.

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Cabe decir que Machado lidera diferentes encuestas de popularidad e intención de voto en Venezuela. De acuerdo con los estudios publicados a lo largo de 2026 por diversas firmas prestigiosas, la líder de la democracia en Venezuela mantiene una ventaja abrumadora frente a cualquier figura del chavismo.

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