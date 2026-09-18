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Aterrizaje

Así se ve un aterrizaje en Maiquetía tras la devastación que causó el doblete sísmico en La Guaira

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Zonas afectadas en La Guaira, Venezuela, por el doblete sísmico - Fotos: Instagram
Zonas afectadas en La Guaira, Venezuela, por el doblete sísmico - Fotos: Instagram
Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Un pasajero grabó recientemente un aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

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En el video se muestra una perspectiva aérea desoladora con extensas áreas reducidas a escombros en La Guaira, reflejando el severo impacto del doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Por otra parte, el régimen venezolano tiene 25 días sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los sismos en el país.

El último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, cabe mencionar, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Los especialistas afirman que esto ocurre porque la tensión que se acumula en las placas tectónicas es tan alta que, cuando una falla se rompe, la presión se transfiere rápidamente a otra falla cercana. Esto causa que se libere energía de nuevo casi al mismo tiempo.

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Aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Según estimaciones, una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto devastador que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.

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