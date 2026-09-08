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Martes, 08 de septiembre de 2026
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Perú

Perú avanza en la coordinación de acuerdos con Venezuela que permitirían realizar deportaciones vía marítima de venezolanos indocumentados

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Autoridades peruanas deportan a un grupo de ciudadanos venezolanos - Foto de archivo: EFE
Autoridades peruanas deportan a un grupo de ciudadanos venezolanos - Foto de archivo: EFE
Por el momento, no hay una fecha concreta para el comienzo de las deportaciones marítimas.

El Gobierno del Perú avanza en la coordinación de acuerdos con el régimen "interino" de Venezuela que permitirían realizar deportaciones vía marítima de venezolanos indocumentados.

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El ministro del Interior de la nación andina, César Astudillo, informó el lunes sobre dicha posibilidad durante su intervención ante la Comisión de Defensa del Parlamento.

Según explicó, las autoridades peruanas ya trabajan en las gestiones necesarias con las autoridades venezolanas para poner en marcha este mecanismo.

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Astudillo señaló que, hasta ahora, Perú ha conseguido expulsar a 1.635 ciudadanos venezolanos que se encontraban en condición migratoria irregular.

"Esto va a incrementarse muchísimo con los acuerdos que vamos a tener con Venezuela para mandarlos por barco", dijo Astudillo.

"Es una buena cantidad; espero que las cosas se den así", precisó el funcionario del gobierno que preside Keiko Fujimori.

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Por el momento, el ministro no estableció una fecha concreta para el comienzo de las deportaciones marítimas ni detalló cuántas personas podrían ser trasladadas bajo este mecanismo.

Según información del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en el Perú viven más de 1,6 millones de ciudadanos venezolanos.

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