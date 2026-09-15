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Martes, 15 de septiembre de 2026
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Argentina

Milei endurece su ofensiva por las Malvinas: prepara nuevas sanciones y amplía las denuncias

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Javier Milei, presidente de Argentina (EFE)
Javier Milei, presidente de Argentina (EFE)
El Gobierno argentino quiere castigar a compañías, directivos y proveedores vinculados con la explotación de recursos en el archipiélago.

El presidente argentino, Javier Milei, detalló este martes 15 de septiembre su ofensiva contra las empresas que participan en actividades petroleras en las islas Malvinas al tiempo que su Gobierno se encuentra preparando un proyecto de ley para fortalecer las sanciones y anunció nuevas denuncias en contra de compañías y personas que estén vinculadas con esas operaciones. La escalada generó una respuesta de Reino Unido, que publicó una guía que está destinada a respaldar a las empresas que trabajan en el archipiélago.

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El proyecto que está preparando la administración de Milei va a ser presentado esta semana ante el Congreso argentino bajo el argumento de endurecer la protección de la soberanía nacional. La iniciativa quiere ampliar las sanciones existentes, que en este momento están dirigidas más que todo contra actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas que Argentina ve como parte de su territorio.

La nueva legislación de igual forma podría llegar a empresas vinculadas, proveedores y otras actividades que tienen relación con los recursos naturales de las islas. Según con Reuters, el alcance que tiene espera el Gobierno puede extenderse incluso a sectores como la pesca, lo que ampliaría el conflicto más allá de la explotación petrolera.

En una conferencia dada este martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, ha asegurado que la administración va a ampliar las acciones judiciales en contra de compañías y particulares que, según el Gobierno, están vulnerando la posición argentina sobre las Malvinas. La Casa Rosada además anunció que las denuncias alcanzarán a directivos y proveedores que tienen relación con las actividades cuestionadas.

La pelea tiene como uno de sus focos más importantes el proyecto petrolero Sea Lion, el cual está desarrollado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Argentina ya comenzó a tomar acciones legales en contra de empresas y ejecutivos vinculados con el proyecto. De momento, las compañías aseguran que cuentan con licencias dadas por las autoridades de las islas y que las medidas argentinas no afectarán materialmente sus operaciones.

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La respuesta británica apareció este mismo martes. El Gobierno del Reino Unido divulgó un documento para orientar y respaldar a las empresas que trabajan en las Malvinas y reiteró que Argentina no tiene jurisdicción ante las compañías que realizan actividades económicas en el territorio administrado por Londres.

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