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Martes, 18 de agosto de 2026
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Unión Europea refuerza ayuda a Venezuela con nuevo cargamento tras los terremotos

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Ayuda humanitaria almacenada de la Unión Europea - Foto de referencia: EFE
Ayuda humanitaria almacenada de la Unión Europea - Foto de referencia: EFE
Mediante la red social X, la Delegación de la UE en Venezuela señaló que los insumos enviados fueron donados por Hungría, Países Bajos y Polonia.

Un cargamento de 30 toneladas de insumos médicos y otros suministros vitales enviado por la Unión Europea (UE) llegó este martes a Venezuela.

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La iniciativa busca brindar apoyo en la recuperación tras el doble terremoto que afectó la zona norte del país suramericano el pasado 24 de junio.

Mediante la red social X, la Delegación de la UE en Venezuela señaló que los insumos enviados fueron donados por Hungría, Países Bajos y Polonia.

Respecto a los daños que dejó el doblete sísmico, el régimen venezolano emitió un nuevo boletín informativo semanal con fecha del 17 de agosto de 2026.

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El reporte actualizado consolida un total de 6.438 personas fallecidas, mientras que las brigadas de emergencia mantienen en 6.462 el número de personas rescatadas de los escombros.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

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