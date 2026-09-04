Tensión entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas: Milei pide actuar con "firmeza y serenidad"

Más de cuatro décadas después del conflicto bélico de 1982, las Islas Malvinas vuelven al centro de la tensión geopolítica entre Argentina y Reino Unido. Y es que el presidente argentino, Javier Milei, anunció una serie de medidas contundentes en respuesta al avance del proyecto Sea Lion, una operación extractiva que busca obtener más de 300 millones de barriles de crudo del archipiélago. "Si hoy no actuamos con firmeza y serenidad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora", declaró Milei.