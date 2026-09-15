Régimen destinaría más recursos para rearmamento del DGCIM y otros aparatos represivos en Venezuela

El régimen de Venezuela, en cabeza de Delcy Rodríguez, estaría destinando recursos para la reestructuración y rearmamento de organismos de seguridad del Estado, particularmente la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). En entrevista con NTN24, el investigador criminal Iván Simonovis confirmó la veracidad de dichos movimientos del régimen chavista. "Sí, es cierto. De hecho, en varias oportunidades he conversado con funcionarios de otras organizaciones… y ellos me dicen que el DGCIM es totalmente privilegiada", señaló el experto.