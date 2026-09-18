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Viernes, 18 de septiembre de 2026
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Regimen chavista

Alarmante situación en Venezuela: caso de Javier Oropeza reaviva la represión del régimen chavista

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
El reciente arresto arbitrario de Javier Oropeza, exalcalde del municipio Torres, en el estado Lara, prendió las alarmas y reavivó la represión del régimen chavista en Venezuela, que ahora dirige Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro en enero. Pese a que Oropeza recuperó su libertad después de permanecer más de seis horas bajo custodia de la dictadura, quedó bajo medidas cautelares sustitutivas tras ser presentado ante tribunales. La detención arbitraria ocurrió después de que el dirigente saliera de una entrevista, lo que generó la reacción inmediata de la oposición venezolana, así como de activistas de derechos humanos que advirtieron que el aparato represivo en Venezuela permanece plenamente activo.

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