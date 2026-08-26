"Si bien tiene derecho a expresar sus opiniones políticas, no tiene derecho a ingresar a EE. UU.": subsecretario de Estado explica revocación de visa a colombiana Viviana Marín

El Gobierno de Estados Unidos revocó la visa de la activista política Viviana Marín, luego de que difundiera en redes sociales un video en el que instaba a sus copartidarios a “hacerle invivible este país a Abelardo de la Espriella”.

La decisión fue confirmada por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá a través de su cuenta oficial en X.

“Esta es Viviana Marín, una activista política de Colombia. Poco después de que Abelardo de la Espriella fuera elegido presidente el pasado mes de junio, ella exhortó públicamente al pueblo colombiano a salir a las calles para hacer que el país fuera invivible bajo el nuevo gobierno”, señaló la Embajada.

“Si bien tiene derecho a expresar sus opiniones políticas, no tiene derecho a ingresar a Estados Unidos. No damos la bienvenida a quienes practican la oposición política mediante la violencia o la intimidación. Por lo tanto, el Departamento de Estado, bajo la dirección del secretario de Estado Marco Rubio, ha revocado su visa”, agregó la representación diplomática.

La decisión también fue comunicada por Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, quien en redes sociales se identifica como “el Quita Visas”.

El funcionario compartió en X el video de Marín y escribió: “Viviana Marín, una activista política de Colombia. Poco después de que Abelardo de la Espriella fuera elegido presidente el pasado mes de junio, ella instó públicamente al pueblo colombiano a salir a las calles para hacer que el país fuera ‘inhabitable’ bajo el nuevo gobierno”.

Y agregó: “Si bien tiene pleno derecho a sus opiniones políticas, no tiene derecho a ingresar a los Estados Unidos. No damos la bienvenida a quienes ejercen la oposición política mediante la violencia o la intimidación. En consecuencia, el Departamento de Estado, bajo la dirección del secretario Marco Rubio, ha revocado su visa”.

Marín es secretaria de las Juventudes Comunistas (Juco) en Bogotá. El video al que hizo referencia Landau fue grabado durante una reunión con otros integrantes de su movimiento, después de la victoria electoral de De la Espriella.

Durante el encuentro, la joven tomó la palabra y llamó a sus compañeros a organizar protestas callejeras todos los días como muestra de oposición al nuevo gobierno.

“Lo que se viene, camaradas, es calle, así que cómprense zapatos porque toca gastar suela (...). Esa es nuestra tarea, hacer invivible este país a Abelardo de la Espriella, decirle a la derecha ‘pues que sí, hijueputas, somos una plaga’. Una hijueputa plaga que les va a salir a la calle todos los hijueputas días de su vida a decirles ‘ni mierda, aquí estamos, y no nos vamos a mover un solo paso’, camaradas”, declaró.



Apenas horas antes, en una medida similar, la administración de Donald Trump anunció la revocación de hasta 200.000 visas de turismo y negocios de extranjeros que ingresaron a Estados Unidos con permisos B1 y B2 y posteriormente solicitaron o actualmente solicitan asilo, una medida que podría convertirse en la mayor revocación masiva de visas en la historia del país.

La medida estaría enfocada en personas que ingresaron a Estados Unidos bajo una visa B1, destinada principalmente a viajes de negocios, o B2, utilizada para turismo, visitas familiares y determinados tratamientos médicos, pero que posteriormente presentaron una solicitud de asilo para permanecer en territorio estadounidense.

El Departamento de Estado explicó que está trabajando con el DHS para identificar a extranjeros que ingresaron al país afirmando que realizarían una visita temporal y que posteriormente solicitaron asilo con el objetivo de permanecer de manera permanente.