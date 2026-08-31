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Lunes, 31 de agosto de 2026
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Dólar en Venezuela

Así se ubica el precio del dólar y el euro a tasa BCV en Venezuela este lunes 31 de agosto

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Un vendedor ambulante cuenta sus ganancias en dólares y bolívares en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Un vendedor ambulante cuenta sus ganancias en dólares y bolívares en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Las estimaciones de los analistas financieros sitúan el precio del dólar oficial del BCV entre 800 y 1.100 bolívares para diciembre de 2026.

El bolívar (moneda venezolana) se sigue depreciando de forma sostenida frente a dos de las divisas más influyentes del mundo.

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Las estimaciones de los analistas financieros sitúan el precio del dólar oficial del BCV entre 800 y 1.100 bolívares para diciembre de 2026, dependiendo de la presión fiscal y el flujo de ingresos petroleros.

El precio oficial del dólar en Venezuela para este lunes 31 de agosto se ubica en 794,99 bolívares, mientras que el euro cotiza en 922,69 bolívares.

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Expertos en materia económica detallan que la inflación interanual en Venezuela se mantiene entre las más altas del mundo, rondando cifras superiores al 500%.

Esto, tras haber registrado un aceleramiento en los meses previos que duplicó los registros de inicios de año debido al descontrol cambiario y la presión sobre el bolívar.

La tasa BCV es el tipo de cambio oficial de las divisas (como el dólar y el euro) frente al bolívar venezolano, publicado diariamente por el Banco Central de Venezuela.

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Este valor es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de la banca nacional, la cual controla el régimen venezolano, actualmente en cabeza de Delcy Rodríguez.

Otro punto que abordan los expertos en cuanto a la economía de Venezuela es que esta ha sufrido una contracción histórica superior al 75% de su Producto Interno Bruto (PIB) en comparación con su pico en 2012, acompañada de procesos de hiperinflación, la destrucción del poder adquisitivo del bolívar, la ruina de la industria petrolera y un éxodo migratorio masivo.

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