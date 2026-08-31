NTN24
Lunes, 31 de agosto de 2026
Lunes, 31 de agosto de 2026
Cantante

El cantante Lionel Richie fue ingresado a cuidados intensivos tras su concierto en St. Louis: esto se sabe sobre su estado de salud

agosto 31, 2026
Por: David Lozano
Lionel Richie - EFE
Lionel Richie - EFE
El cantante de 77 años ingresó a un hospital después de su presentación en The Muny y fuentes señalan que los médicos estarían evaluándolo por una posible deshidratación.

Lionel Richie fue hospitalizado después de su presentación del sábado 29 de agosto en The Muny, en St. Louis, Missouri, Estados Unidos. El cantante, de 77 años, acudió a un centro médico luego del concierto y, según reportes, permanece bajo observación mientras los médicos realizan diferentes pruebas.

o

De acuerdo con fuentes citadas por TMZ y ABC News, Richie ingresó al hospital por precaución y estaría siendo evaluado por una posible deshidratación leve. TMZ informó que el artista se encuentra en la unidad de cuidados intensivos y que espera recibir el alta este martes; sin embargo, su representante no ha confirmado públicamente la causa de la hospitalización ni ha entregado detalles sobre su pronóstico.

La situación generó preocupación entre los asistentes al concierto, pues hacia el final de la presentación Richie habría mostrado algunas dificultades y pidió a su equipo que le llevara una silla para interpretar sentado su última canción, ‘All Night Long’. Pese a esto, el cantante logró completar el espectáculo y ofreció una presentación que fue descrita por medios locales como una noche de alta energía.

Cabe resaltar que este episodio se produce apenas unas semanas después de otro problema de salud que sufrió el artista durante el inicio de su gira junto a Earth, Wind & Fire. El pasado 24 de junio, Richie tuvo que interrumpir su presentación en St. Paul, Minnesota, después de sentirse mareado y sentarse varias veces durante el espectáculo.

Tras aquel episodio, los médicos le recomendaron descansar, por lo que fueron aplazados los conciertos que tenía programados en Chicago y Columbus. Richie posteriormente retomó sus presentaciones y aseguró que se encontraba bien.

o

La actual hospitalización ocurre en medio de la agenda de presentaciones que el cantante mantiene para los próximos meses. En su página oficial aparecen programados conciertos desde septiembre, incluido uno el 26 de septiembre en San Francisco y varias fechas en Las Vegas durante octubre y noviembre. Por ahora, no se ha informado oficialmente si su estado de salud provocará cambios en esas presentaciones.

Lionel Richie, reconocido por canciones como ‘Hello’, ‘All Night Long’ y ‘Say You, Say Me’, continúa así bajo evaluación médica, mientras sus seguidores esperan una actualización oficial sobre su estado de salud.

Temas relacionados:

Cantante

UCI

Música

Enfermedad

Celebridades

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Conteo regresivo? Estados Unidos aumenta su poderosa presión militar muy cerca de Cuba

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Delcy es una muñequita que repite lo que dice el departamento de Estado”; analista sobre el acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Así fue el impresionante bombardeo de EE. UU. contra lanzadores de misiles del régimen de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"Las cuentas no cuadran": sociólogo sobre pacto petrolero entre EE. UU. y el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Hacia dónde va? Gustavo Petro abandona Colombia tras dejar el poder

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Petróleo | Foto: Canva
Petróleo en Venezuela

¿Hay una base legal que sostenga el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y el régimen de Venezuela?

Incursión militar en Caracas - AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Venezuela tiene que pagar a EE. UU. la intervención militar del 3 de enero": experto sobre pacto petrolero

Fotos X: @NicolasMaduro
Nicolás Maduro

"No debe llevar cordones ni reloj": abogado que conoce cárcel de Maduro sobre sus "fotos" en prisión

Diosdado Cabello y Ronald Ojeda (AFP)
Diosdado Cabello

¿Diosdado Cabello podría ser extraditado por el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda?

Una mujer camina al frente de propaganda del régimen de Irán-Foto: EFE
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. no baja la guardia: esta fue la contundente acción militar que neutralizó amenaza iraní

Más de Actualidad

Ver más
Régimen de Irán
Irán

Régimen de Irán ofrece 30.000 dólares por matar o capturar soldados estadounidenses

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano junto a integrantes de su "administración" - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Tras registrarse diferentes protestas en Venezuela por constantes apagones, Delcy Rodríguez pide "tener paciencia" para "recuperar" el sistema eléctrico

Juan Pablo Segura - Foto AFP
Administración Trump

¿Quién es Juan Pablo Segura, el nuevo encargado del expediente de Venezuela en Estados Unidos?

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Régimen de Irán
Irán

Régimen de Irán ofrece 30.000 dólares por matar o capturar soldados estadounidenses

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano junto a integrantes de su "administración" - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Tras registrarse diferentes protestas en Venezuela por constantes apagones, Delcy Rodríguez pide "tener paciencia" para "recuperar" el sistema eléctrico

Juan Pablo Segura - Foto AFP
Administración Trump

¿Quién es Juan Pablo Segura, el nuevo encargado del expediente de Venezuela en Estados Unidos?

Ministerio de Transporte licencia de conducción-Foto: ilustración Canva
licencia de conducir

Ministerio de Transporte suspende la entrada en operación de los “CALE” para el trámite de licencias de conducción en Colombia

Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella

Nuevo golpe de Abelardo de la Espriella contra el crimen en Colombia: cae alias "Max Max" de las Farc

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump-Foto: AFP
Régimen de Irán

6 meses de conflicto con el régimen de Irán: así ha afectado el precio del petróleo Brent

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Aranceles

Trump impone arancel del 100% a drones importados a Estados Unidos desde China por motivos de seguridad nacional

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023