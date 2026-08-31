El cantante Lionel Richie fue ingresado a cuidados intensivos tras su concierto en St. Louis: esto se sabe sobre su estado de salud

Lionel Richie fue hospitalizado después de su presentación del sábado 29 de agosto en The Muny, en St. Louis, Missouri, Estados Unidos. El cantante, de 77 años, acudió a un centro médico luego del concierto y, según reportes, permanece bajo observación mientras los médicos realizan diferentes pruebas.

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De acuerdo con fuentes citadas por TMZ y ABC News, Richie ingresó al hospital por precaución y estaría siendo evaluado por una posible deshidratación leve. TMZ informó que el artista se encuentra en la unidad de cuidados intensivos y que espera recibir el alta este martes; sin embargo, su representante no ha confirmado públicamente la causa de la hospitalización ni ha entregado detalles sobre su pronóstico.

La situación generó preocupación entre los asistentes al concierto, pues hacia el final de la presentación Richie habría mostrado algunas dificultades y pidió a su equipo que le llevara una silla para interpretar sentado su última canción, ‘All Night Long’. Pese a esto, el cantante logró completar el espectáculo y ofreció una presentación que fue descrita por medios locales como una noche de alta energía.

Cabe resaltar que este episodio se produce apenas unas semanas después de otro problema de salud que sufrió el artista durante el inicio de su gira junto a Earth, Wind & Fire. El pasado 24 de junio, Richie tuvo que interrumpir su presentación en St. Paul, Minnesota, después de sentirse mareado y sentarse varias veces durante el espectáculo.

Tras aquel episodio, los médicos le recomendaron descansar, por lo que fueron aplazados los conciertos que tenía programados en Chicago y Columbus. Richie posteriormente retomó sus presentaciones y aseguró que se encontraba bien.

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La actual hospitalización ocurre en medio de la agenda de presentaciones que el cantante mantiene para los próximos meses. En su página oficial aparecen programados conciertos desde septiembre, incluido uno el 26 de septiembre en San Francisco y varias fechas en Las Vegas durante octubre y noviembre. Por ahora, no se ha informado oficialmente si su estado de salud provocará cambios en esas presentaciones.

Lionel Richie, reconocido por canciones como ‘Hello’, ‘All Night Long’ y ‘Say You, Say Me’, continúa así bajo evaluación médica, mientras sus seguidores esperan una actualización oficial sobre su estado de salud.