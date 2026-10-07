NTN24
Miércoles, 07 de octubre de 2026
Miércoles, 07 de octubre de 2026
Secretario General de la ONU

Mujer latinoamericana apunta a ser la favorita para convertirse en nueva Secretaria General de la ONU

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Bandera de la ONU - Foto de referencia: AFP
Bandera de la ONU - Foto de referencia: AFP
Siete candidatos -cuatro mujeres y tres hombres- están en la carrera para suceder al jefe de la ONU, el portugués Antonio Guterres.

Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica, se mantuvo este miércoles como la favorita para convertirse en la próxima secretaria general de la ONU tras una votación consultiva del Consejo de Seguridad, según una fuente diplomática.

Siete candidatos -cuatro mujeres y tres hombres- están en la carrera para suceder al jefe de la ONU, el portugués Antonio Guterres, cuyo segundo mandato de cinco años finaliza el 31 de diciembre.

o

En una votación celebrada este miércoles a puerta cerrada, los 15 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas asignaron de forma anónima a cada candidato una de estas tres valoraciones: "apoyar", "no apoyar" o "sin opinión".

El proceso de selección está plagado de incertidumbre, ya que un solo veto de China, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Rusia, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, puede bloquear cualquier candidatura.

Según una fuente diplomática, Grynspan quedó primera en la preferencia de los países con nueve "apoyar" y seis "no apoyar". Esta es la cuarta vez que lidera la votación de las cinco rondas celebradas desde julio.

o

No obstante, la candidata costarricense pierde apoyos desde la anterior votación, celebrada el 29 de septiembre, en la que solo obtuvo diez "apoyar", tres "no apoyar" y dos "sin opinión".

El argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, quedó en segundo lugar con seis "apoyar", siete "no apoyar" y dos "sin opinión".

Carolyn Rodrigues-Birkett, exministra de Asuntos Exteriores de Guyana, quedó en tercer lugar.

Aunque un candidato obtenga los nueve votos favorables entre los quince miembros del Consejo de Seguridad, cualquier veto de los cinco estados permanentes impediría que alcanzara la secretaría general de la organización.

Una vez que un candidato supere ese trámite, su nombre se remitirá a la Asamblea General, integrada por todos los miembros de la ONU, para su confirmación.

Es tradición que el cargo más alto de la ONU se alterne entre las diferentes regiones, por lo que en esta ocasión debería ser para un candidato de América Latina.

Temas relacionados:

Secretario General de la ONU

ONU

Votación

Elecciones

Costa Rica

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

De "gestores de paz" a objetivos militares: así avanza el desmonte de Abelardo de la Espriella a la supuesta "Paz Total" de Gustavo Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Entendió Washington que apartar a María Corina de la transición es un costo alto": analista

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Durante la administración de Biden, el FBI vigiló al entorno de Trump: “Hay una serie de violaciones”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Traslado del Olmedo y Pinilla a La Picota: “En mi gobierno no hay cárceles VIP” De la Espriella

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Se conmemoran 3 años del letal ataque terrorista de Hamas contra Israel que dejó más de mil muertos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La IA consume más que datos: la enorme huella de agua y energía detrás de esta tecnología

Ver más

Videos

Ver más
Exmagistrada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Bárbara Gabriela César Siero
Venezuela

"Fui coaccionada teniendo como rehenes a mis hermanos": exmagistrada venezolana denuncia presiones para inhabilitar a María Corina Machado bajo amenazas

Exmagistrados del TSj de Venezuela Bárbara César y Juan Carlos Apitz Barbera / FOTO: Captura de pantalla
Venezuela

Piden investigación sobre la denuncia de la exmagistrada Barbará César de haber sido presionada a firmar inhabilitaciones

Roedor - Foto Canva
Enfermedades

¿Podría haber una nueva pandemia? Alerta latente por peste neumónica en Rusia: así son los síntomas y esto dicen los expertos

Marco Rubio/ María Corina Machado – Fotos AFP
María Corina Machado

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se pronunció sobre el inminente regreso de María Corina Machado a Venezuela

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio-Foto: EFE
Marco Rubio

MUERTE EN LA LABORATORIO PRENDE LAS ALARMAS: Rubio exige a Rusia transparencia sobre PESTE NEUMÓNICA

Más de Actualidad

Ver más
Agentes de ICE-Foto: EFE
ICE

Amnistía Internacional exige desmantelar ICE por “violar derechos humanos en operativos migratorios”

Christa Pike, mujer condenada a muerte en EEUU. (AFP)
Pena de muerte

Revelan la condición en la que quedó mujer condenada a muerte tras sobrevivir a su ejecución en Estados Unidos: "No hay precedentes"

Rescate de una mujer en Pereira - Foto: Policía de Colombia
Terremoto en Colombia

Así fue rescate de mujer que quedó atrapada tras el colapso este jueves de vivienda que había quedado afectada por el terremoto del 10 de agosto en Pereira: recibió oxígeno entre los escombros

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Entre la razón y el algoritmo: los desafíos de la libertad de prensa

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Agentes de ICE-Foto: EFE
ICE

Amnistía Internacional exige desmantelar ICE por “violar derechos humanos en operativos migratorios”

Foto de referencia de Google
Google

Google restringió el acceso público su modelo de IA más potente: temen que se utilice para piratear bancos, hospitales y sistemas gubernamentales

Christa Pike, mujer condenada a muerte en EEUU. (AFP)
Pena de muerte

Revelan la condición en la que quedó mujer condenada a muerte tras sobrevivir a su ejecución en Estados Unidos: "No hay precedentes"

Rescate de una mujer en Pereira - Foto: Policía de Colombia
Terremoto en Colombia

Así fue rescate de mujer que quedó atrapada tras el colapso este jueves de vivienda que había quedado afectada por el terremoto del 10 de agosto en Pereira: recibió oxígeno entre los escombros

Alias JP - Foto por Alcaldía de Medellín
Captura

Con ayuda de los Marshals de EE. UU.: así cayó alias 'JP', quien colaboraría con disidencias de Mordisco

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués / Rasmus Højlund, futbolista danés - Fotos: EFE
Cristiano Ronaldo

Portugal le ganó a Dinamarca sin Cristiano Ronaldo y un jugador danés no se guardó nada para rendir tributo a CR7, su ídolo, tras marcar gol

Donald Trump | Foto: EFE
Canadá

Donald Trump arremete contra la política migratoria de Canadá y advierte sobre un colapso social y económico

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023