Mujer latinoamericana apunta a ser la favorita para convertirse en nueva Secretaria General de la ONU

Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica, se mantuvo este miércoles como la favorita para convertirse en la próxima secretaria general de la ONU tras una votación consultiva del Consejo de Seguridad, según una fuente diplomática.

Siete candidatos -cuatro mujeres y tres hombres- están en la carrera para suceder al jefe de la ONU, el portugués Antonio Guterres, cuyo segundo mandato de cinco años finaliza el 31 de diciembre.

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En una votación celebrada este miércoles a puerta cerrada, los 15 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas asignaron de forma anónima a cada candidato una de estas tres valoraciones: "apoyar", "no apoyar" o "sin opinión".

El proceso de selección está plagado de incertidumbre, ya que un solo veto de China, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Rusia, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, puede bloquear cualquier candidatura.

Según una fuente diplomática, Grynspan quedó primera en la preferencia de los países con nueve "apoyar" y seis "no apoyar". Esta es la cuarta vez que lidera la votación de las cinco rondas celebradas desde julio.

No obstante, la candidata costarricense pierde apoyos desde la anterior votación, celebrada el 29 de septiembre, en la que solo obtuvo diez "apoyar", tres "no apoyar" y dos "sin opinión".

El argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, quedó en segundo lugar con seis "apoyar", siete "no apoyar" y dos "sin opinión".

Carolyn Rodrigues-Birkett, exministra de Asuntos Exteriores de Guyana, quedó en tercer lugar.

Aunque un candidato obtenga los nueve votos favorables entre los quince miembros del Consejo de Seguridad, cualquier veto de los cinco estados permanentes impediría que alcanzara la secretaría general de la organización.

Una vez que un candidato supere ese trámite, su nombre se remitirá a la Asamblea General, integrada por todos los miembros de la ONU, para su confirmación.

Es tradición que el cargo más alto de la ONU se alterne entre las diferentes regiones, por lo que en esta ocasión debería ser para un candidato de América Latina.