'The Chosen' dejó ver un adelanto de lo que será el momento más difícil de la Pasión de Cristo a pocos días del estreno de su sexta temporada

La sexta temporada de “The Chosen” llegará a Prime Video el próximo 15 de noviembre y estará dedicada a las últimas 24 horas de Jesús antes de su muerte en la cruz.

Su creador, Dallas Jenkins, reconoció que rodar estos episodios fue una experiencia difícil. “Fue doloroso filmarla y es doloroso contemplarla”, escribió el jueves 15 de octubre en las redes sociales de la serie.

La temporada tendrá seis episodios. Los tres primeros se estrenarán el 15 de noviembre y los demás se publicarán uno por semana hasta el 6 de diciembre.

Asimismo, cabe resaltar que la historia continuará en la pantalla grande, ya que la película dedicada a esta etapa se estrenará en cines en la primavera de 2027.

Jenkins considera que todavía hay aspectos de la Pasión que merecen ser contados. “Todos conocen los aspectos básicos de esta parte de la historia, pero no todos conocen el ‘porqué’ de la crucifixión y los extraordinarios acontecimientos de estas 24 horas”, señaló en el comunicado publicado en el sitio web de “The Chosen”.

El proyecto tendrá una extensión poco habitual para la serie. “Nos dimos cuenta de que esto no solo merecía una temporada de televisión, sino también un evento cinematográfico independiente de larga duración. Escribimos y filmamos todo teniendo esto en cuenta”, explicó el creador.

En su mensaje en redes sociales, Jenkins también quiso dejar claro cuál es, a su juicio, una de las claves de esta historia: la decisión de Jesús de entregarse libremente.

“Jesús eligió este camino”, escribió. Además, añadió que, dentro del relato, Jesús les dice a los apóstoles que podría ser rescatado si así lo quisiera. “Eligió la entrega, la humildad y el sacrificio”, expresó.

La sexta temporada será el punto culminante de una historia que se ha desarrollado durante cinco entregas. Jenkins resumió así lo que viene: “La quinta temporada fue el barril de pólvora. En la sexta, explota”.

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Los episodios mostrarán los acontecimientos desde la perspectiva de quienes estuvieron cerca de Jesús y de quienes participaron en su condena. La presentación oficial de la temporada contrapone las distintas miradas sobre su muerte: los fariseos hablan de justicia, los romanos de paz y los seguidores de Jesús ven un asesinato.

Finalmente, Jonathan Roumie, el actor que interpreta a Jesús, también se pronunció ante el estreno. En sus redes sociales compartió un mensaje dirigido a los seguidores de la serie: “Amigos míos, el tiempo está cerca”.