"Basada en resultados": Colombia y Estados Unidos anuncian estrategia contra estructuras delictivas transnacionales

El Gobierno nacional inició la definición de una nueva hoja de ruta estratégica en materia antinarcóticos de la mano con la delegación de alto nivel del Gobierno de Estados Unidos.

En una reunión de trabajo celebrada en la Casa de Nariño, el presidente Abelardo de la Espriella estableció las bases de un modelo de cooperación bilateral fundamentado en métricas estrictas, impacto real sobre las finanzas de las mafias y la fijación de metas operativas medibles a corto y mediano plazo.

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El replanteamiento del esquema de seguridad conjunta busca superar los enfoques tradicionales mediante la adopción de indicadores concretos sobre la incautación de insumos químicos, el desmantelamiento de infraestructuras de procesamiento de estupefacientes y la extinción de dominio a capitales ilícitos.

Ambas delegaciones acordaron la creación de una mesa técnica permanente que evaluará mensualmente los avances en la interdicción marítima, el control del espacio aéreo y la neutralización de cabecillas de las organizaciones criminales catalogadas como grupos terroristas.

“Colombia y Estados Unidos deben avanzar con una estrategia antidrogas fundada en resultados. Definimos objetivos e indicadores claros que permitan medir el impacto real de nuestra cooperación y fortalecer la lucha contra las estructuras del narcotráfico. No habrá tolerancia frente al crimen transnacional y cada acción del Estado responderá a métricas concretas de efectividad”, afirmó el jefe de Estado al término del encuentro.

La delegación estadounidense ratificó el respaldo institucional a las iniciativas de la administración colombiana, contexto en el cual destacó la disposición del Ejecutivo nacional para elevar la exigencia técnica en la evaluación de los procedimientos antinarcóticos.

El diseño del nuevo plan de acción contempla el intercambio de inteligencia en tiempo real y el refuerzo de las capacidades tecnológicas de la Fuerza Pública para golpear los eslabones de mayor valor dentro de la cadena delictiva.

Las Fuerzas de la Patria, la Cancillería y los ministerios del sector defensa mantendrán el despliegue operacional y diplomático para garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados, proteger el territorio nacional y erradicar las economías ilícitas con determinación e inquebrantable apego a la ley.