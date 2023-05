Mujer que acusó a Joe Biden de acosarla sexualmente pidió asilo en Rusia

Tara Reade, la mujer que acusó a Joe Biden de acosarla sexualmente, viajó a Rusia por turismo y decidió quedarse en el país a vivir, pues a su juicio se siente “más segura y respetada que en Estados Unidos”.

Reade, de 59 años, hizo el anuncio durante una entrevista con el medio de comunicación ruso ‘Radio Sputnik’.

En el espacio de preguntas y respuestas, Reade sostuvo que durante la campaña electoral de 2020 se mudó a Moscú, donde le solicitó la ciudadanía rusa al presidente Vladimir Putin, luego de haber recibido “amenazas de muerte” por denunciar públicamente el “asedio” del actual mandatario de los Estados Unidos.

“Cuando bajé del avión en Moscú, por primera vez en mucho tiempo me sentí segura, y me sentí escuchada, y me sentí respetada. Eso no ha ocurrido en mi propio país”, indicó Reade.

A principios del mes de mayo, la mujer precisó vía Twitter: “Quiero dejar algo claro. Si algo me pasa, todos los caminos conducen a Joe Biden”.

“Joe Biden y las amenazas, el acoso y la intimidación de la maquinaria política del Comité Nacional Demócrata (DNC) durante los últimos tres años no funcionarán”, continuó.

En otro trino, la mujer aseveró que no caería en las que calificó como “tácticas de intimidación” por parte del entorno del jefe de Estado norteamericano.

“No soy suicida. No debería estar bajo investigación ni soy un agente extranjero. Soy un ciudadano privado. Fui empleada de Joe Biden y he decidido dar un paso al frente para decir la verdad. Las tácticas que utilizan la intimidación y el acoso para silenciarme y suprimirme usando el Departamento de Justicia y el FBI y los medios sociales no funcionarán”, mencionó.

“Déjenme en paz. Testificaré bajo juramento en el Congreso si me lo piden y contaré lo que pasó y lo que sé. La corrupción de Biden debe terminar”, añadió.

Según Reade, Biden quiso agredirla sexualmente en un pasillo del Congreso de Estados Unidos en 1993, cuando el líder demócrata era senador y ella trabajaba para su equipo político.

“Me puso contra la pared y tomó el bolso. Metió la mano debajo de mi falda…Fue una pesadilla”, explicó.

A través de una rueda de prensa desarrollada en 2020, Joe Biden se defendió: “Esas aseveraciones no son ciertas. Eso nunca sucedió”.