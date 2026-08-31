Murió alias ‘Perjuicio’, señalado jefe de sicarios del Clan del Golfo, durante una operación militar en Antioquia: esto se sabe

Alias ‘Perjuicio’, señalado jefe de sicarios de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, murió en desarrollo de una operación militar en la vereda La Meseta, zona rural de Andes, Antioquia.

La acción fue adelantada por el Gaula Militar Valle de Aburrá de la Cuarta Brigada, junto con la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía de Antioquia y la DIJIN. Durante el procedimiento fue incautada un arma corta y munición.

Asimismo, de acuerdo con información de inteligencia militar y de la Policía, alias ‘Perjuicio’ llevaría más de cinco años en el Clan del Golfo y sería el jefe de sicarios de esta estructura en los municipios de Andes y Jardín. Del mismo modo, era señalado como hombre de confianza de alias ‘Fredy Roca’, cabecilla de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.

Cabe resaltar que las autoridades lo vinculan con varios homicidios ocurridos recientemente en el suroeste antioqueño. Entre ellos está el asesinato de una presunta integrante del grupo delincuencial ‘La Terraza’, ocurrido el 22 de junio de 2026, y otro homicidio registrado el 26 de agosto en zona rural de Jardín.

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Del mismo modo, alias ‘Perjuicio’ también estaría vinculado con otros dos homicidios ocurridos el 27 y el 30 de agosto en zona rural de Andes. Según el Ejército, era uno de los integrantes de esa subestructura con mayor capacidad para ejecutar acciones violentas en el suroeste de Antioquia.

Finalmente, esto ocurre en un momento en que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella adelanta operativos contra varias estructuras criminales en todo el territorio nacional. Asimismo, este 31 de agosto se conoció que el mandatario levantó las mesas de negociación que mantenía el expresidente Gustavo Petro con varios grupos irregulares.