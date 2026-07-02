Murió conductor que fue linchado en México por atropellar a 17 personas en un 'fan fest' del Mundial

No todo ha sido ‘color de rosa’ en México en estos días de Mundial. En medio de los festejos por la fiesta del fútbol y las victorias que ha obtenido la selección, se han presentado desórdenes en las calles, riñas, accidentes y demás que ya empezaron a cobrar vidas.

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Las autoridades de Ciudad de México reportaron que al menos tres personas murieron durante las multitudinarias celebraciones por la clasificación de la ‘Tri’ a los octavos de final del Mundial de 2026.

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De acuerdo con un informe de la Secretaría de Salud Pública de Ciudad de México, una mujer de 19 años, un hombre de 44 años y una mujer de 48 perdieron la vida por asfixia.

Ahora se conoció la muerte del conductor que atropelló a 17 personas en el fan fest de Cabo San Lucas, México, durante festejos del Mundial; el hombre fue linchado luego de que su vehículo chocara y los aficionados lo sacaran para golpearlo.

La víctima fue identificada como Roberto Arellano, quien se vio encerrado por muchos fanáticos tras el triunfo de la Selección de México frente a la República Checa 3-0 y su reacción para escapar fue acelerar el carro y atropellar a quienes tenía enfrente, pero terminó chocándose y la gente en venganza por lo que hizo, lo sacó del vehículo y lo linchó.

El conductor y las 17 personas atropelladas fueron trasladadas a los hospitales más cercanos. Arellano permaneció varios días internado hasta que se confirmó su muerte en la noche del 30 de junio.

México se medirá en los octavos de final ante Inglaterra y las autoridades no han dado a conocer ningún plan de seguridad para intentar contener los desmanes y evitar más tragedias.