Esta es la fecha en la que se realizará la próxima audiencia contra Maduro y Cilia Flores: juez tendrá decisión clave sobre el futuro del caso

El proceso judicial contra el dictador venezolano Nicolás Maduro por cargos de narcoterrorismo y narcotráfico tiene una ruta definida que culminará con el inicio del juicio el 1 de junio de 2027.

El calendario judicial establece una serie de etapas procesales distribuidas a lo largo de nueve meses.

La primera fase comenzará el 2 de septiembre de 2026 con la presentación de mociones iniciales por parte de la defensa, que incluirá el reclamo de inmunidad para el acusado. Unos 20 días después, el 22 de septiembre, la Fiscalía deberá cerrar la entrega de evidencia no clasificada.

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Durante el mes de octubre de 2026 se desarrollarán intercambios cruciales entre ambas partes. El día 2, la Fiscalía presentará su respuesta de oposición a las mociones iniciales de la defensa, mientras que el 16 del mismo mes la defensa tendrá la oportunidad de replicar a los argumentos fiscales.

Noviembre marcará un momento significativo con la realización de una audiencia de argumentos orales en corte, bajo la responsabilidad del tribunal. Posteriormente, el 15 de noviembre, se cerrará el plazo para la entrega de evidencia clasificada por parte de la Fiscalía, un proceso que involucra información sensible del caso.

Se prevé que la próxima audiencia se realice el 17 de noviembre, una fecha clave dado que la defensa del dictador intentará alegar su “inmunidad”. Se espera que el juez Alvin Hellerstein decida sobre este asunto, que marcará el futuro del caso y el eventual juicio pactado para iniciar el 1 de junio de 2027.

El año 2027 comenzará con actividad procesal el 11 de enero, cuando la defensa presentará mociones adicionales. La Fiscalía tendrá hasta el 18 de febrero para presentar su oposición a estas mociones adicionales, cerrando así el ciclo de presentaciones documentales principales.

El 11 de marzo de 2027 representa una fecha límite importante, ya que tanto la defensa como la Fiscalía deberán presentar sus réplicas finales bajo la Ley CIPA (Classified Information Procedures Act), específicamente la sección 4, que regula el manejo de información clasificada en procesos judiciales.

Finalmente, tras completar todas estas etapas preparatorias, el tribunal dará inicio al juicio penal definitivo el 1 de junio de 2027. En este proceso serán juzgados tanto Nicolás Maduro como su esposa, Cilia Flores, por los cargos de narcoterrorismo y narcotráfico que pesan sobre ambos.