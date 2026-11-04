Operativos en 4 ciudades: Gobierno de De la Espriella ha golpeado a más de 40 bandas criminales en Colombia

Sobre el tema de los operativos desarrollados en diferentes ciudades del país, la fiscalía de Colombia entregó resultados de las acciones contra bandas criminales, en los que ha participado el presidente Abelardo de la Espriella. De acuerdo con la información han sido afectadas más de 40 bandas criminales, dejando 391 personas capturadas en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. En las capturas aparecen peligrosos delincuentes señalados de delitos como: homicidio, extorsión, secuestro, tráfico de estupefacientes, porte o tenencia de armas de fuego, entre otros.