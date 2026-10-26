Confirman el lugar que ocupó Luis Díaz en la lista final del Balón de Oro: ¿quedó muy lejos del primer puesto?

La revista especializada en fútbol France Football, organizadora histórica del galardón individual más prestigioso del fútbol mundial, confirmó este lunes a través de sus redes sociales la posición definitiva que ocupó el extremo colombiano Luis Díaz en la clasificación masculina de 2026.

El atacante colombiano finalizó en la casilla 24 dentro del listado de los 30 mejores futbolistas del mundo.

De acuerdo con las publicaciones emitidas en la cuenta oficial de X (anteriormente Twitter) e Instagram del premio, el jugador del Bayern Múnich logró superar en la votación final a figuras internacionales como Marquinhos, Dayot Upamecano y Bruno Fernandes.

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“Ubicado en la posición 24 del Balón de Oro 2026: Luis Díaz”, confirmó la prestigiosa publicación.

Sin embargo, su ubicación lo dejó en el tramo final de los 30 nominados y apartado de la disputa por los primeros puestos.

En algún momento de la temporada, previo al Mundial y cuando el Bayern disputaba todos los grandes campeonatos del mundo, muchos se ilusionaron con tener entre el llavero de los máximos aspirantes al galardón.

Díaz completó una exitosa temporada 2025-2026 con la consecución de 15 goles en la prestigiosa liga alemana. También se acomodó en la parte alta de la tabla de goleadores de la última edición de la Champions League en la que convirtió en siete oportunidades.

Se espera que sobre la tarde de este lunes se conozca el ganador. El británico Harry Kane, compañero de Luchito en el Bayern, luce como uno de los grandes favoritos, aunque podría haber sorpresas.

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Díaz, cabe resaltar, había quedado en la casilla 17 del Premio en la edición de 2022 luego de una impecable temporada con el Liverpool.