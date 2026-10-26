La música vallenata está de luto: accidente del hijo de una leyenda del género deja cuatro muertos

La música vallenata está de luto luego del grave accidente de tránsito que sufrió la agrupación de Kbeto Zuleta, hijo del reconocido cantante Poncho Zuleta. El siniestro sucedió en la madrugada de este lunes 26 de octubre, cuando el bus en el que viajaban los músicos cayó al río Ariguaní, en la vía entre Magdalena y Cesar. El reporte más reciente registró cuatro personas fallecidas y 17 heridas.

Uno de los datos más preocupantes es el estado de salud de Kbeto Zuleta, quien sufrió lesiones graves en las piernas. Según medios colombianos, los médicos tuvieron que amputarle una de sus extremidades por la gravedad de las heridas. El artista permanece bajo atención médica especializada.

Según los primeros reportes, el bus de la agrupación chocó contra una baranda de protección en un puente y cayó al río Ariguaní, en el corredor vial que comunica a El Difícil, Magdalena, con Bosconia, Cesar.

Los integrantes retornaban de una presentación en Sincelejo, Sucre, e iban hacía Valledupar cuando ocurrió la tragedia. Los organismos de socorro acudieron al lugar para rescatar a los ocupantes y trasladar a los heridos a centros asistenciales. Las causas exactas del accidente siguen bajo investigación.

Entre las víctimas que se identificaron, están Geovanny Lobo, corista de la agrupación, y Harold Santana, guitarrista. La muerte de los dos golpeó al equipo musical, que igualmente enfrenta la recuperación de sus compañeros heridos.

Esteban Bolaño, mánager del conjunto, relató su dolor por la pérdida de los músicos y los describió como parte de su familia: “Eran mi familia”, según reportó la prensa colombiana.

Con el paso de las horas, el reporte de víctimas mortales aumentó de dos a cuatro. Las identidades de las otras dos personas fallecidas tienen que confirmarse con información oficial.

Mientras avanzan las investigaciones, la atención está puesta en la evolución médica de Kbeto Zuleta y de los otros sobrevivientes de un accidente que tiene de luto al vallenato colombiano.