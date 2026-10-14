"Eres un milagro de Dios": las redes reaccionan al notable cambio físico de Chyno Miranda

El cantante venezolano Jesús 'Chyno' Miranda sorprendió a su fanaticada tras quitarse la camisa durante un reciente concierto junto a su compañero musical Nacho.

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Con motivo de su gira por Perú, el dúo 'Chyno y Nacho' ofreció un concierto con más de 17.000 espectadores el pasado sábado en Lima.

La situación generó miles de reacciones positivas en redes sociales sobre su evidente recuperación física.

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"Chyno, eres un milagro de Dios", dijo una seguidora del cantante mediante la red social Instagram.

Que Dios los bendiga, hacen un excelente dúo, me encantan. "Chyno, lo estás logrando", añadió otra usuaria.

Es de recordar que Miranda, en los últimos años, ha sido motivo de discusión entre la opinión pública debido a las graves secuelas de salud que le dejó el covid-19.

Además, también se ha hablado sobre el impacto que habría dejado en él un supuesto consumo de drogas, su divorcio con Natasha Araos y su estancia en una clínica de rehabilitación en Caracas, que desencadenó acusaciones de maltratos.

A pesar de haber pasado por situaciones complicadas, Chyno demuestra que quiere salir adelante.