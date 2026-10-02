Inundación en el aeropuerto de Bangkok: más de 10.000 maletas varadas y decenas de vuelos cancelados

La aerolínea tailandesa Thai Airways destituyó a su director ejecutivo el viernes tras los retrasos en los vuelos y la acumulación de equipaje relacionados con las inundaciones en Bangkok, según informaron medios locales.

El ministro de Turismo del país criticó duramente la respuesta de la aerolínea ante las inundaciones, declaradas desastre en toda la ciudad el sábado.

El director ejecutivo de Thai Airways, Chai Eamsiril, se disculpó en nombre de la compañía y se comprometió a recuperar más de 5.000 maletas de los vuelos de la aerolínea que permanecían en el principal aeropuerto de Bangkok, Suvarnabhumi.

Sin embargo, medios como Thai PBS informaron que la junta directiva lo destituyó el viernes con efecto inmediato.

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El aeropuerto atribuyó los problemas con el equipaje a la imposibilidad del personal de llegar a sus puestos de trabajo.

El ministro de Turismo, Surasak Phancharoenworakul, sugirió que la dirección de Thai Airways renunciara si no solucionaban los retrasos, argumentando que estaban dañando la reputación de Tailandia y perjudicando a su sector turístico clave.

Bangkok declaró el fin de semana pasado el estado de desastre por inundaciones tras casi 48 horas de lluvia continua, y algunas zonas de la ciudad permanecían anegadas el viernes.

Cuatro personas fallecieron, entre al menos dos docenas de muertos por las inundaciones en todo el país del sudeste asiático.

La aerolínea informó que canceló 24 vuelos entre el jueves y el viernes y que se preparaba para operar con normalidad el sábado.

La compañía pidió disculpas a los pasajeros y se comprometió a mejorar sus procedimientos de gestión. Chai se incorporó a la aerolínea en 1985 y se convirtió en director ejecutivo en febrero de 2023.