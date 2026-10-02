NTN24
Viernes, 02 de octubre de 2026
Viernes, 02 de octubre de 2026
Tailandia

Inundación en el aeropuerto de Bangkok: más de 10.000 maletas varadas y decenas de vuelos cancelados

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Inundación en el aeropuerto de Bangkok: más de 10.000 maletas varadas y decenas de vuelos cancelados
Inundación en el aeropuerto de Bangkok: más de 10.000 maletas varadas y decenas de vuelos cancelados
El ministro de Turismo del país criticó duramente la respuesta de la aerolínea ante las inundaciones, declaradas desastre en toda la ciudad el sábado.

La aerolínea tailandesa Thai Airways destituyó a su director ejecutivo el viernes tras los retrasos en los vuelos y la acumulación de equipaje relacionados con las inundaciones en Bangkok, según informaron medios locales.

El ministro de Turismo del país criticó duramente la respuesta de la aerolínea ante las inundaciones, declaradas desastre en toda la ciudad el sábado.

El director ejecutivo de Thai Airways, Chai Eamsiril, se disculpó en nombre de la compañía y se comprometió a recuperar más de 5.000 maletas de los vuelos de la aerolínea que permanecían en el principal aeropuerto de Bangkok, Suvarnabhumi.

Sin embargo, medios como Thai PBS informaron que la junta directiva lo destituyó el viernes con efecto inmediato.

o

El aeropuerto atribuyó los problemas con el equipaje a la imposibilidad del personal de llegar a sus puestos de trabajo.

El ministro de Turismo, Surasak Phancharoenworakul, sugirió que la dirección de Thai Airways renunciara si no solucionaban los retrasos, argumentando que estaban dañando la reputación de Tailandia y perjudicando a su sector turístico clave.

Bangkok declaró el fin de semana pasado el estado de desastre por inundaciones tras casi 48 horas de lluvia continua, y algunas zonas de la ciudad permanecían anegadas el viernes.

Cuatro personas fallecieron, entre al menos dos docenas de muertos por las inundaciones en todo el país del sudeste asiático.

La aerolínea informó que canceló 24 vuelos entre el jueves y el viernes y que se preparaba para operar con normalidad el sábado.

La compañía pidió disculpas a los pasajeros y se comprometió a mejorar sus procedimientos de gestión. Chai se incorporó a la aerolínea en 1985 y se convirtió en director ejecutivo en febrero de 2023.

Temas relacionados:

Tailandia

Aerolíneas

Inundaciones

Emergencia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Mientras Cilia Flores espera casa por cárcel por su salud, Dignora Hernández se deterioró en una prisión en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Primero no la querían dejar salir, ahora no la quieren dejar entrar": Laura Chinchilla sobre María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Diosdado Cabello desafiante al referirse al regreso de María Corina Machado: “Lo que tienen es un show”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Me trataron como una escoria simplemente por ser colombiano”: preso político excarcelado por el régimen

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Operación "Perla": así fue como Abelardo de la Espriella dio un nuevo golpe al ELN y otros grupos criminales

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Alias JP - Foto por Alcaldía de Medellín
Captura

Con ayuda de los Marshals de EE. UU.: así cayó alias 'JP', quien colaboraría con disidencias de Mordisco

apagones en Venezuela-Foto: EFE
crisis energética

Crisis eléctrica en Venezuela: experto alerta que restauración del sistema tomará dos y tres años

María Corina Machado
Crisis en Venezuela

"Estoy seguro de que será presidente de Venezuela": congresista Diaz-Balart sobre regreso de María Corina Machado

Senado de EE. UU. pidió duras sanciones contra el régimen Ortega - Foto EFE/Canva:
Senado de Estados Unidos

Previo en la reunión con la OEA, el Senado de EE. UU. pidió duras sanciones contra el régimen Ortega

Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump

Trump calificó a Maduro como “el mayor patrocinador del terrorismo” y defendió la intervención en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Tennessee se prepara para ejecutar a una mujer por primera vez en 200 años - EFE
Tennessee

Tennessee se prepara para ejecutar a una mujer por primera vez en 200 años

Foto: Windy (Windy.com)
Huracán

Inusual fenómeno: tres huracanes azotan al Pacífico al mismo tiempo

Vladímir Putin - Foto EFE
Sanciones

Congreso de Estados Unidos aprueba sanciones con Rusia, Vladimir Putin y sus aliados

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula vuelve a defender y proteger a la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Selección Sub-21 de España em 2023 (AFP)
Fútbol europeo

"Estamos perdiendo 12-0 y el árbitro decide adicionar un minuto más": el curioso reclamo de un fanático de selección europea que fue vapuleada 13 a 0 por España

Tennessee se prepara para ejecutar a una mujer por primera vez en 200 años - EFE
Tennessee

Tennessee se prepara para ejecutar a una mujer por primera vez en 200 años

Deyna Castellanos, futbolista venezolana - Foto: EFE
Deyna Castellanos

A pesar de la derrota, fanáticos recibieron de la mejor forma a Deyna Castellanos en su primer partido con Tigres Femenil

Accidente en Fórmula 2 - Canva y Redes F2
Formula 2

Fuerte accidente en pista en la que se disputará el Gran Premio de Madrid: auto terminó en llamas y la situación obligó a mostrar la bandera roja

Póster de las crónicas de Narnia: el príncipe Caspian-Foto: EFE
Las Crónicas de Narnia

Inspirados en estrellas de Rock: así luce 'Aslan' y la 'Bruja Blanca' en la nueva adaptación de las 'Crónicas de Narnia'

Foto: Windy (Windy.com)
Huracán

Inusual fenómeno: tres huracanes azotan al Pacífico al mismo tiempo

Vladímir Putin - Foto EFE
Sanciones

Congreso de Estados Unidos aprueba sanciones con Rusia, Vladimir Putin y sus aliados

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023