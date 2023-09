Musk, segundo hombre más rico del mundo, en su visita a la frontera: "Soy extremadamente pro inmigrantes"

Elon Musk, segundo hombre más rico del mundo, visitó la frontera entre Estados Unidos y México para discutir sobre “la crisis fronteriza”. El magnate, quien es propietario de Tesla y Twitter (ahora X), llegó a Eagle Pass (Texas) en donde fue visto portando sombrero y gafas de sol negras.

“Recién llegando a Eagle Pass. Pronto comenzará X transmisión en vivo, para que puedas ver la situación fronteriza en tiempo real”, escribió en su cuenta personal de X a su llegada al territorio fronterizo.

A través de la grabación, Musk mostró cómo se vive la situación migratoria en la orilla del Río Bravo, frontera natural que divide Piedras Negras (Coahuila, México) con Eagle Pass.

“Como inmigrante de los Estados Unidos, soy extremadamente pro inmigrantes y creo que necesitamos un sistema de migración legal expandido. Deberíamos dejar entrar al país a cualquiera que sea un trabajador duro y honesto que contribuya a los Estados Unidos. Deberíamos acelerar la aprobación para aquellos que entren a esa categoría, pero al mismo tiempo deberíamos negarle la entrada a la gente sí está rompiendo la ley”, afirmó en el video.

La sorpresiva visita del multimillonario a esta zona se da varios meses después de que anunciara una inversión multimillonaria para la instalación de una planta de Tesla en Monterrey, México. Musk dijo para ese entonces que prefería verificar, personalmente, cuál era la situación por la crisis migratoria en la frontera.

Aunque Musk se encuentra de segundo en la lista de los más ricos, la revista Forbes reseña que “casi la mitad de la lista es más pobre que hace un año, incluido Elon Musk, que cae del puesto 1 al 2 después de la costosa adquisición de Twitter que ayudó a hundir las acciones de Tesla”.

El magnate fue destronado del puesto número 1 por Bernard Arnault, quien supervisa el imperio LVMH de 75 marcas de moda y cosmética, incluidas Louis Vuitton y Sephora.

El francés aparece en el ranking con una fortuna neta de US $211 mil millones, mientras que le sigue Musk con una hacienda de US $180 mil millones. El tercer escalafón es ocupado por el dueño de Amazon, Jeff Bezos, con una fortuna de US $114 mil millones.

Según indica Forbes, Estados Unidos todavía cuenta con la mayor cantidad de multimillonarios, con 735 miembros de la lista con un valor colectivo de 4,5 billones de dólares.