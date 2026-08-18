Abelardo de la Espriella "MUY FRUCTIFERA": así fue la primera llamada entre Abelardo De La Espriella y Marco Rubio agosto 18, 2026 Por: Miguel Pedreros El mandatario solicitó la suspensión temporal de los aranceles que afectan a los productos colombianos. También le puede interesar Abelardo de la Espriella "MUY FRUCTIFERA": así fue la primera llamada entre Abelardo De La Espriella y Marco Rubio Abelardo de la Espriella “Vamos por ti”: el contundente mensaje de Abelardo a Iván Mordisco tras la captura de alias Claudia Diosdado Cabello Diosdado Cabello rompe su silencio sobre diálogos de Dinorah Figuera, mientras bots del régimen promueven candidatura de su hija Daniel Ortega Con dificultades para hablar y falta de aire: así reapareció el dictador Daniel Ortega Colombia Así son los enormes drones de guerra MQ-9A Reaper que EEUU enviará a Colombia: "tiemblan los criminales" Régimen cubano En Cuba organizaciones de derechos humanos alertan sobre posible condena a disidente Doraykis Delgado González Compartir en: