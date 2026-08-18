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Martes, 18 de agosto de 2026
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Abelardo de la Espriella

"MUY FRUCTIFERA": así fue la primera llamada entre Abelardo De La Espriella y Marco Rubio

agosto 18, 2026
Por: Miguel Pedreros
El mandatario solicitó la suspensión temporal de los aranceles que afectan a los productos colombianos.

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